Las redes sociales acusan a Óscar Puente de compartir una promoción pagada: "Esto es lo que opina una influencer de los trenes de España"

El ministro de Transportes del Gobierno de España, Óscar Puente, ha vuelto a protagonizar otra polémica surgida en redes sociales. En este caso, el revuelo ha sido ocasionado por la publicación de un video en el que claramente la autora del mismo identificó en la descripción de la grabación que se trataba de una colaboración pagada. La empresa en cuestión que ha contribuido a la creación de esta pieza audiovisual fue Renfe. Aunque se desconocen los detalles de la colaboración de la entidad con la influencer, el apunte por parte de la creadora es esclarecedor y no deja lugar a dudas.

La figura de nuestro ministro es una de las más polémicas de toda la política española. Sus múltiples intervenciones en redes sociales, junto con sus enganches con varios internautas, suponen un perfil atípico dentro de la Administración Pública. Asimismo, en múltiples ocasiones ha demostrado ser una figura presente en el mundo digital mezclando contenido relacionado con su ocupación y los gustos relativos a su vida personal. Es por eso que, el político desata opiniones de todo tipo, de los dos lados de la balanza, juntando a amantes y detractores a parte iguales.

A pesar de que uno de los pilares fundamentales que defienden desde Moncloa es la libertad de prensa y la denuncia contras las noticias falsas, todavía sorprende que tengamos casos como estos de integrantes del Congreso casi a diario. En esta nueva situación, en la publicación de la cuenta oficial de Óscar Puente, el ministro de Transportes trató de hacer una comparativa entre el servicio público nacional con el estadounidense: "La experiencia de una influencer americana en un tren de USA y uno en España". No obstante, los usuarios de la plataforma no tardaron en darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo.

El video de la influencer que ha compartido Óscar Puente

Como ya es habitual en aplicaciones como TikTok o Instagram, los influencer son tentados por distintas empresas para hacer una buena publicidad y dar visibilidad a la ocupación de ellas a cambio de recibir un favor especial. Rachel Anne es una youtuber que, al ser americana, centra su contenido en el análisis de distintas cuestiones entre España y su tierra natal.

Por tanto, siguiendo su formato, Renfe le propuso hacer una colaboración publicitaria para fomentar el uso del transporte nacional analizando todos sus servicios de tren, desde la comodidad hasta el tiempo que tarda en cada desplazamiento.

La polémica desatada en X por la publicación

La cuenta que expuso la verdad con respecto a este tema fue @dchopenawer, quien además de identificar la presunta hipocresía del ministro lo catalogó de "sinvergüenza". La publicación no tardó en viralizarse y usuarios de todos los rincones de la red social no han tardado en señalar y remarcar las intenciones del autor. La opinión más popularizada se posiciona entorno a lo impropio del asunto y, sobre todo, de intentar engañar a la gente al no aclarar el carácter publicitario del video.

Algunas cuentas de X han señalado la demagogia con la que actúa el ministro en acciones como esta. Los insultos y las críticas no han tardado en llegar y la viralidad de la publicación ha puesto en jaque al político. A pesar de todo el torrente de comentarios, el tuit de Óscar Puente todavía sigue publicado y no parece que vaya a cambiar.

Además, desde el propio sistema de red le han asignado una nota de la comunidad, con ayudad de la información recabada de los lectores, en la que se expone que "La publicación original aclara que es PUBLICIDAD de Renfe" con el enlace al video de Instagram.