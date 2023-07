Reggaeton Beach Festival: Facua denuncia a los promotores por cláusulas abusivas

El Reggaeton Beach Festival ha estado en el centro mediático estos últimos días, ya que el Ayuntamiento de Madrid suspendió la celebración de este festival por no presentar un plan de movilidad que garantizase la seguridad de los asistentes. A pesar de esta denegación de la licencia en la capital, el festival tiene otros eventos programados en diferentes ciudades de España en las próximas semanas como Marina D'Or, Asturias, Tenerife, Marbella, Benidorm, Mallorca, Barcelona, Santander, Torrevieja y Galicia. No obstante, los promotores no dejarán de recibir malas noticias, ya que desde la asociación de Facua les han denunciado por "imponer cláusulas abusivas que perjudican a los consumidores".

Método de pago

Una de las cláusulas abusivas que imponen es la obligación de comprar las consumiciones tan solo usando un método de pago, concretamente una pulsera "cashless" que los asistentes deben adquirir y recargar.

Además, tras la finalización del evento musical, los consumidores que soliciten la devolución del dinero cargado en dichas pulseras deberán pagar 1,50 euros en concepto de "gastos de gestión" y "el importe mínimo en la pulsera para pedir la devolución debe ser de 2 euros".

Desde Facua explican que el pago con esta pulsera puede vulnerar la Ley 46/1998, de 17 de diciembre que establece en el artículo 3 que desde el 1 de enero de 1999, inclusive, la moneda del sistema monetario nacional es el euro. Además, el Código Civil en su artículo 1170 establece que "el pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada, y no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en España".

La asociación señala que "el abono en efectivo es un método de pago legal, por lo que las restricciones impuestas por los promotores del Reggaeton Beach Festival difícilmente se sostienen y tienen impacto en los potenciales asistentes a los eventos programados en sus derechos a realizar el abono de las consumiciones o servicios contratados.

Restricción para reintegrar los importes no gastados

Los asistentes a este festival solo tendrán un plazo de 2 días par recuperar el importe sobrante de las pulseras. "El día 24 de Julio a las 12:00 del mediodía hasta el 26 de Julio a las 23:59 estará activo el botón de Devolución Cashless en esta misma página", explican en su web.

Esta imposición es "completamente abusiva" de acuerdo con Facua, ya que estas restricciones son un práctica que "atenta a la buena fe" al imponerse un plazo "excesivamente breve" en perjuicio del consumidor. Y es que si no se actúa en el plazo indicado "el empresario obtendría un enriquecimiento injusto al apropiarse de una cantidad íntegra de un servicio que finalmente no se presta".

Reacceso al recinto a 25 euros

La promotora de este festival también limita el acceso con comida y bebida del exterior, estableciendo lo siguiente: "¿Se podrá acceder con comida y bebida del exterior? Sí. Se puede acceder al festival con una botella de agua pequeña precintada (máx 50CL), una pieza de fruta y un sandwich o un snack también precintando".

Asimismo, la página web del Reggaeton Beach Festival expone que para poder entrar y salir del recinto, los asistentes deberán adquirir una "pulsera reacceso" cuyo precio asciende al importe de 25 euros.