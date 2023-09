Siete de cada diez pymes no puede cubrir sus vacantes de empleo con 3,5 millones de parados

Con casi 3,5 millones de parados en las listas del SEPE, la falta de trabajadores "está frenando la actividad de las empresas". Aunque parezca un contrasentido, la realidad es que en España se demandan miles de empleos cada día que no son cubiertos por falta de personal cualificado. El "desajuste entre la oferta y la demanda de mano de obra" viene marcado por la "ineficacia de las políticas activas de empleo, la despoblación que aqueja a buena parte del país o al envejecimiento de las plantillas", pero también por el "déficit de formación continua y de perfiles técnicos y tecnológicos, cambios sociales de distinto cuño, la burocracia necesaria para importar mano de obra extranjera, así como políticas de desincentivo para la incorporación en el mercado laboral".

Así lo evidencian el "Barómetro monográfico sobre falta de mano de obra" y el informe "El reto de las vacantes en España" elaborados por Cepyme, que confirman que siete de cada diez pequeñas y medianas empresas tienen problemas para cubrir vacantes de empleo, ya sea de alta o baja cualificación, pero de ellas tan solo el 44% de las pymes aseguran estar buscando empleados en este momento, ya que el 31% restante ha dado por imposible la búsqueda de trabajadores y ha desistido. "Además de que hay paro oculto, con más vacantes que demandantes de empleo, también hay vacantes ocultas, con más demanda de la que aflora porque las empresas se cansan de buscar".

En España hay registradas 150.000 vacantes laborales, una cifra que añade mucha complejidad al futuro laboral de las pymes. Por ello, las vacantes laborales marcan por primera vez un máximo histórico, ya que existe aproximadamente una vacante laboral por cada 100 asalariados en el primer trimestre de 2023. Así, la patronal de las pymes ha advertido de que en el 16% de los casos no se realiza la contratación por encontrarse la empresa en una zona de la España despoblada; que la edad media de los empleados en 12 de las 20 ramas de actividad supera los 44 años, con cinco ramas de activad donde la edad media supera los 46 -datos contrastan con los de 2008, cuando la rama de actividad con mayor edad era la de agricultura y ganadería, con 43 años; y que cada vez hay menos población joven en edad de trabajar, un problema que se "potencia" porque la proporción de los mismos que quiere trabajar (tasa de actividad) ha caído 11,5 puntos porcentuales, bajando hasta 36,9%. Cada año hay 38.000 jóvenes menos en edad de trabajar por la bajada de la natalidad.

Son datos oficiales, ya que han sido extraídos de la última estadística de vacantes del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se elabora desde 2013 y que denota un problema que se torna "gravoso" para las pymes y para algunos ramos de actividad, como información y comunicaciones, actividades profesionales, transporte, finanzas y seguros. Esta debilidad se pone de manifiesto también en ámbitos como la hostelería y la construcción, muy vinculados al modelo productivo español, y "polariza la deriva demográfica de vaciamiento de buena parte del centro y norte del país". Por ello, desde Cepyme reclaman "un tratamiento multiministerial que implique a diversas Administraciones y estamentos, ya que las causas de esta situación son de variada índole, desde demográficas, sociales y económicas hasta educativas y procedimentales" que ataje el problema.

"Sólo en el sector industrial hay 60.000 vacantes", ha cifrado el presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero. "A muchos no les parece un problema muy grande, pero tiene gran importancia de cara al futuro. El sector industrial es consciente de que no salen proyectos por falta de mano de obra", ha añadido. Por su parte, el presidente de la patronal de la construcción CNC, Pedro Fernández Alén, ha ahondado en que "no hay alumnos de FP, sobre todo en obra civil, no somos atractivos para los jóvenes y eso crea un grave problema ya a corto plazo".

Las consecuencias de esta escasez de mano de obra son la "menor producción, la caída de la facturación, el estancamiento de la productividad, la menor competitividad de la empresa española y la mayor dificultad en el relevo generacional". El informe también señala otras causas que pueden estar detrás de esta situación; el envejecimiento de la población activa, la desconexión entre la formación y el mercado laboral, reticencias culturales a determinados trabajos o el "desacoplamiento" entre las ayudas en servicios sociales y las políticas activas de empleo. En este último sentido, los empresarios han apuntado las dificultades que causan la mala aplicación de las ayudas públicas vinculadas con la formación y la búsqueda activa de empleo porque "en muchas ocasiones lo desincentivan".

Para demostrarlo han puesto un ejemplo gráfico: "Las empresas cada vez se encuentran en más ocasiones con demandantes de empleo que ponen dos condiciones: trabajar media jornada y hacerlo en negro para no perder las ayudas o los subsidios que reciben". Desde la confederación de pequeñas y medianas empresas reclaman "un diagnóstico de las políticas activas y pasivas de empleo que permita adoptar medidas para elevar su eficacia".

"La empresa española no se puede permitir esa realidad de renunciar a crecer por falta de personal", ha lamentado el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, quien ha pedido soluciones "transversales" con acciones desde todos los ministerios implicados para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de puestos de trabajo. También ha criticado que "no podemos ser un país subsidiado" porque ha señalado que tras este "grave problema" de las vacantes hay causas estructurales y no sólo coyunturales.

Por eso, desde las pymes se critica con especial dureza la "paupérrima efectividad del SEPE para colocar parados". Solo el 9% de las empresas acude al Servicio de Empleo para buscar candidatos, ya que los contactos personales, las redes sociales e Internet son las principales vías usadas por las pymes para buscar empleados. Para encontrar una solución a esta situación exigen que se potencie la colaboración público-privada, para paliar un problema que "corre el peligro de aumentar. España no se puede permitir no crecer por no encontrar trabajadores para ello", advierten.

Precisamente hoy, el think tank económico Funcas ha advertido este lunes de un "problema" de escasez de mano de obra en las "economías avanzadas, la Unión Europea y España", aunque en su caso destaca que las razones principales son la precariedad laboral, los salarios insuficientes, las restricciones en las migraciones y el envejecimiento de la población. En un artículo titulado 'Economía y sociedad', el profesor de economía en la Universidad de Oviedo, Francisco Javier Mato Díaz, desvincula ese aumento de vacantes de la pandemia y apunta otras posibles razones, como la dificultad para cubrir nuevos puestos ralentiza las propias transiciones y mantiene a la vez tasas de desempleo altas.

En el caso español, asegura que el alto nivel de desempleo y las "elevadas" tasas de vacantes ponen de manifiesto que existen "márgenes de mejora de eficiencia significativos", ante lo que señala la influencia de las políticas públicas de empleo. "Mientras el gasto y la participación en las políticas pasivas están directamente correlacionadas con la tasa de desempleo, no ocurre lo mismo con las políticas activas", señala Mato, en tanto que el gasto en las políticas activas "apenas varía en el tiempo". El economista insiste en que el "reciente protagonismo" de las vacantes requiere de una mejor coordinación de las políticas activas y pasivas de empleo, así como de una reforma y modernización de los servicios públicos de empleo y de las propias políticas activas.