El PP solicita al Gobierno en el Congreso que refuerce los controles de pasaportes de los aeropuertos

El PP continúa moviéndose en el Congreso de los Diputados para esclarecer lo ocurrido tras la denuncia realizada la semana pasada por las aerolíneas respecto a los controles de documentación de los aeropuertos. Después de que la patronal de las compañías aéreas (ALA) denunciase que unos 4.500 pasajeros -que ya serían cerca de 5.000- procedentes de países que no pertenecen a la Unión Europea han perdido vuelos en conexión por la, a su entender, falta de efectivos policiales en los controles de documentación, el PP presentó una batería de preguntas al Gobierno interesándose por la cuestión. Y ahora, el principal partido de la oposición ha presentado una proposición no de ley (PNL) instando directamente al departamento de Grande-Marlaska a incrementar el número de policías destinados a estos filtros para evitar las colas de hasta una hora que, según las aerolíneas, se forman en ocasiones tras la llegada de algunos vuelos y que hacen perder a muchos pasajeros sus vuelos en conexión.

En la proposición registrada, el PP solicita "reforzar e incrementar urgentemente en proporción suficiente la dotación la dotación de plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los puestos fronterizos de la red de Aena -en especial en aquellos con mayor densidad de tráfico internacional- con el propósito de poner fin a los daños y perjuicios a pasajeros domésticos, viajeros internacionales, así como a la operativa de las aerolíneas desde el año 2021, garantizando un óptimo y ágil funcionamiento de los controles de pasaportes".

El PP también reclama que se adapten las medidas que sean necesarias para prevenir problemas adicionales de deterioro de la percepción de la marca país de España "relacionadas con colapsos, pérdidas de vuelos o largos tiempos de espera atribuibles a la falta de suficientes efectivos policiales en los filtros fronterizos de los aeropuertos españoles".

Efectivos suficientes

Pese a las denuncias de las aerolíneas y los movimientos del PP, desde el Ministerio del Interior consideran que no hay nada que subsanar porque, según defienden, no hay falta de recursos. El departamento asegura que el año pasado había 362 funcionarios destinados al control de pasaportes en el aeropuerto de Madrid-Barajas y que actualmente hay 451, que serán 25 más con el refuerzo que había previsto ya para la Semana Santa.

El propio Grande-Marlaska aseguró la semana pasada que "la institución presta servicio adecuadamente". "Los retrasos no han sido por falta de efectivos. No ha habido ninguna petición ni queja relativa a la pérdida de vuelos en circunstancias que fueran motivadas por el control de documentación", añadió Marlaska. El ministro recordó que el pasado año ya se constató que no había falta de personal y que los retrasos en el control de pasaportes eran "casi imperceptibles".

Fuentes de Interior acusaron también en un tono más duro a las aerolíneas de difundir "bulos" para encubrir su incapacidad para gestionar los vuelos y añadieron que esto se ha convertido "casi en una tradición" cuando se acercan fechas vacacionales. Respecto a lo ocurrido hace dos fines de semana, estas fuentes explican que el domingo día 12 de marzo, cuando ALA asegura que 1.000 pasajeros perdieron vuelos, se produjo una concentración de pasajeros "fuera de lo habitual" debido a que en el tramo horario entre las 14.00 y las 17.00 horas hubo adelantos de algunos vuelos procedentes principalmente del continente americano y, a su vez, dos retrasos de otros vuelos. Por esta razón, hubo una aglomeración aproximadamente de 4.000 personas en esa franja horaria debido a once vuelos con el horario alterado desde ciudades como Lima, Dallas, Buenos Aires o México, así como Marrakech, Tánger o Casablanca. Estas colas, precisan, son "muy excepcionales". Desde Interior señalan que estos atrasos o adelantos de vuelos alteraron la dinámica de inspección de fronteras produciendo colas de pasajeros con una espera de unos 50 minutos, un tiempo que consideran que es aceptable en comparación con otros aeropuertos internacionales en situaciones similares.