Standard & Poor’s cree que España incumplirá el déficit

España no cumplirá el objetivo de déficit este año. Así lo asegura la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P), que presentó ayer sus perspectivas de 2019 para la eurozona. En el cuadro macroeconómico aprobado por el Gobierno junto con los Presupuestos Generales del Estado se establece que el déficit terminará este año en el 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB), cifra que S&P da por sentado que no se alcanzará. Aunque no ha previsto cuál será la desviación final, sobre el escenario que pretendía el PSOE de un déficit del 1,8% (vetado por PP y Ciudadanos en el Senado), la agencia había calculado una desviación de tres décimas, hasta el 2,1%.

Señala además que los 3,3 millones de parados que aún hay en España siguen siendo «un desafío pendiente muy importante». Respecto a la elevada deuda pública, la agencia de «rating» mostró su preocupación por que no se esté teniendo muy en cuenta el desafío que supone el envejecimiento de la población y su efecto en la carga de la financiación de las pensiones. «Este tema se ha politizado mucho y se olvida que en los últimos años el gasto en pensiones ha sido uno de los pocos que han crecido sin parar, incluso durante la crisis», advirtió Marko Mrsnik, director sénior de calificaciones soberanas de S&P, para quien la sostenibilidad de las financias públicas depende muchísimo del sistema de pensiones».

Pese al tirón de orejas por el más que probable incumplimiento del déficit, S&P ha decidido mantener su perspectiva positiva de cara a la revisión de la calificación de España prevista para el 22 de marzo, ya que en sus cuentas el Gobierno ha demostrado intención de avanzar en la reducción del desfase entre ingresos y gastos. Ello a pesar de que considera que la previsión de recaudación de Hacienda en los nuevos Presupuestos para 2019 es «algo optimista».

Entre los puntos débiles de la economía española, S&P señala la elevada deuda pública y externa, la lentitud del ajuste presupuestario y la incertidumbre política. Además, vaticina que el Banco Central Europeo (BCE) acometerá en septiembre su primera subida de los tipos de interés desde 2011, dejándolos en el 0,25%, y que en 2020 subirán hasta el 0,75%. Esto provocará que el coste del bono español a diez años se duplique el año que viene, pasando del 0,7% al 1,3%.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, explicó ayer en la clausura del «Spain Investors day» que los Presupuestos combinan diciplina fiscal con políticas sociales, y animó a los inversores a «apostar» por España. Calviño aseguró que los ingresos que se conseguirán con los nuevos impuestos se destinarán a reducir el déficit y no a aumentar el gasto público, informa Efe.