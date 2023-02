II Premios Startup La Razón

Se ha celebrado en Madrid la II edición de los Premios Startup LA RAZÓN. El salón de actos del periódico recibió a las diez empresas que fueron galardonadas en esta segunda edición y a sus acompañantes, que pudieron disfrutar de una velada presidida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el consejero delegado de La Razón, Andrés Navarro, y el director del periódico, Francisco Marhuenda.

Tras la llegada de los premiados y sus invitados a las instalaciones, Marina Castaño, presentadora del evento, dirigió unas palabras de acogida, destacando que “las startups de hoy son las empresas del IBEX35 del mañana”. Tras la presentación del evento tomó la palabra Francisco Marhuenda, que destacó en sus palabras el importante y atractivo modelo de negocio que suponen las startups. “Aún nos queda camino por andar para lograr las cifras de penetración e inversión que existen en Estados Unidos, pero estamos en el buen camino”, declaró. Antes de agradecer su labor a todos los premiados, el director de La Razón hizo un llamamiento a la administración para favorecer “la creación y desarrollo de un marco jurídico y legal más favorable para los emprendedores”, así como también emplazó a los inversores a que “diversifiquen su capital” a este tipo de empresas.

Tras estas palabras, Marina Castaño dio paso a la entrega de premios. El primer galardón de la noche fue para Sunmedia, una empresa líder en soluciones publicitarias en plataformas digitales para marcas y anunciantes. Recogió el Premio a la Internacionalización Jorge Martínez Beneyto, director de Alianzas Estratégicas y Relaciones Institucionales de Sunmedia, que dedicó el premio a los equipos que trabajan en las sedes de la empresa en los 12 países de Latinoamérica y Europa donde tienen presencia.

El siguiente premio recayó en AquituReforma, una empresa líder en sostenibilidad y transformación energética bajo el modelo 360º bajo el modelo de franquicia. Recogió el Premio al Mejor Proyecto de Rehabilitación Sostenible Enric Aparici, director general de la empresa, que agradeció el exigente trabajo que sus equipos se esfuerzan en realizar día a día para lograr ser la empresa número uno en sostenibilidad y eficiencia energética.

La gala de premios avanzó y llegó el turno de LIVE4LIFE, una de las mayores comunidades universitarias de España, centrada en conectar propietarios de inmuebles con universitarios y jóvenes profesionales para estancias de estudios o trabajo. Esta empresa opera en todas las ciudades universitarias de España y ha multiplicado por mil su capital inicial en apenas seis años. Su CEO y fundador, Alberto Añaños, recogió el Premio Mejor Startup de Proptech, para el negocio del alquiler dirigidas a estudiantes y trabajadores jóvenes y destacó en su intervención que el éxito de su empresa sólo ha sido posible gracias al esfuerzo y trabajo que le infundieron sus padres, a quienes dedicó el galardón.

Aloja Experience fue la siguiente startup premiada, una empresa que se dedica al marketing experiencial en el sector de las viviendas turísticas y vacacionales. Recibió en la gala el Premio a la Mejor Startup de Marketing Experiencial Cristian Rivas, cofundador de la empresa, que destacó que todo el mundo puede emprender, y que la base del éxito es el esfuerzo y la perseverancia. “Nosotros”, destacó Rivas, “somos una empresa de aojamientos vacacionales y nacimos en 2020, cuando todos estábamos encerrados”.

Llegados al ecuador de la gala, Quixotic360recibió el Premio Innovación Energética 2023, por su importante labor para conectar viviendas a instalaciones comunitarias fotovoltaicas. Recogieron el premio Omar Sequera y Ernesto Puente, co CEOs de Quixotic360.

El siguiente premiado de esta segunda edición de los Premios Startup LA RAZÓN fue para Lodgerin, una plataforma que se dedica a la comercialización y gestión de activos inmobiliarios de media y larga estancia de manera digital. Su fundador y CEO, Óscar Rubio, recogió el Premio Mejor empresa Proptech de gestión y comercialización del alquiler de viviendas destacó en su intervención la importancia de la confianza de sus socios e inversores, algo que les ha llevado a estar hoy presentes en Madrid, Barcelona y Valencia dentro de España, pero también en otras capitales europeas como Londres, París, Milán o Roma. “Emprender es como ser padre”, declaró Óscar Rubio, “dejas de dormir y tienes muchas preocupaciones, pero verlo crecer es precioso”.

Siguiendo con el programa de la gala, le tocó a YUCCS recibir el Premio a la mejor empresa española en innovación natural y fabricación de calzado sostenible. Pablo Más, CEO y fundador de la empresa, no pudo asistir a la gala por motivos de fuerza mayor, pero pudo agradecer mediante un video a LA RAZÓN la entrega de este premio.

DOMMA fue la siguiente empresa premiada, una startup que empodera y pone en valor a las mujeres en edad menopáusica. Cristina Martínez, cofundadora y co CEO de DOMMA, recogió el Premio Emprendimiento Femenino, destacando la “importancia de valorar y reconocer a las mujeres emprendedoras, que no son muchas y deberíamos ser más”.

Maximiliana es una empresa que ha desarrollado el primer smartphone pensado para la tercera edad. La media de edad de su equipo, que está en 23 años, destaca frente a la media de edad de sus usuarios, de 85 años. Jorge Terreu y Pedro Malo, CEO y Director de tecnología, respectivamente, recogieron el Premio a la mejor startup de tecnología para mayores.

Llegó el momento de otorgar el último premio de la noche, el Premio Startup más innovadora en la categoría de e-commerce, que recayó en BIZUM y que recogió su director general, Ángel Nigorra, que destacó los pilares de su éxito en la comodidad, seguridad y rapidez. Unas bases que han hecho que hoy 34 entidades bancarias ofrezcan el servicio de BIZUM a sus usuarios.

Tras la entrega de premios tuvo lugar la clausura del acto, a cargo de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. Martínez-Almeida agradeció a LA RAZÓN la invitación y felicitó a este periódico por el 25 aniversario que se celebra este año. Paradójicamente, el alcalde de Madrid felicitó a los no premiados, pues “hay muchas startups que no han sido premiadas, no por que no lo merezcan, sino porque es muy difícil llegar hasta aquí”. Asimismo, el alcalde de Madrid puso en énfasis a importancia de que esta sea la segunda edición, pues “la continuidad es un factor primordial tanto en el emprendimiento como en los medios de comunicación”.

A continuación pasó a felicitar a todos los emprendedores por su valentía. “Emprender es mucho más que un Steve Jobs en un garaje de California, es poner en juego y riesgo sueños, aspiraciones, esfuerzos y trabajo”. Los emprendedores, destacó Martínez-Almeida, conectan con las inquietudes e intereses de las grandes ciudades. “En Madrid sois muy acogidos y trabajamos para crear los marcos jurídicos y legales ideales para que podáis desarrollar vuestra actividad económica y empresarial”, concluyó Martínez-Almeida, antes de cerrar su intervención declarando que “gracias a los emprendedores la Comunidad y la ciudad de Madrid son hoy líderes en emprendimiento”.

Con estas palabras y con la tradicional foto de familia de los premiados se cerró el acto, dando paso a una animada sobremesa en la que premiados e invitados pudieron conocerse mejor e intercambiar impresiones y opiniones, creando unos vínculos que, con toda seguridad, se traducirán en sinergias y futuras colaboraciones profesionales.