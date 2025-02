Talgo pide a los trabajadores una "tregua" de tres semanas para solucionar el pago de su retribución variable

Talgo ha solicitado una tregua de tres semanas a los sindicatos para abordar el efecto sobre las nóminas de los trabajadores que ha causado la penalización de 116 millones de euros impuesta por Renfe al fabricante por el retraso en la entrega de los trenes Avril, según ha podido saber LA RAZÓN.

El pasado mes de diciembre, la operadora pública comunicó al fabricante de material ferroviario la ejecución de la penalización de 116 millones de euros incluida en el contrato de los Avril, lo que implicaba que Renfe retendría los pagos pendientes del contrato por el retraso de varios años en la entrega del material rodante. Esta circunstancia, según los sindicatos, va a provocar que casi con toda probabilidad Talgo, que presentará resultados el próximo viernes, vaya a tener que provisionar esos 116 millones de euros en las cuentas de 2024, lo que provocará seguramente que la compañía tenga un resultado económico negativo e impedirá a sus trabajadores cobrar la parte variable de sus salarios, que es un porcentaje importante de su sueldo bruto anual.

Ello es así porque aunque los trabajadores hayan alcanzado los objetivos que tenían fijados en 2024 para cobrar esta retribución, la condición indispensable para que la empresa se lo abone es que los resultados sean positivos.

Tras las protestas protagonizadas por CC OO y el anuncio de huelga del CSIF en protesta por la pérdida de esta paga, la dirección de Talgo ha solicitado a los sindicatos una "tregua" de tres semanas para cerrar la operación de venta del 29,7% ahora en manos del fondo Trilantic y que pasará a un consorcio vasco liderado por Sidenor y abordar después la cuestión de la retribución variable de los trabajadores. La dirección de Talgo ha transmitido a los sindicatos que entiende las reivindicaciones de los trabajadores, pero está centrada ahora en el cambio de control de la compañía.

Plantilla de Talgo en Rivabellosa protesta por el impago de objetivos y se seguirá movilizando hasta que se solucione EUROPA PRESS Europa Press

A día de hoy, no está claro cómo puede impactar la multa de Renfe en las cuentas de Talgo. Tras el principio de acuerdo firmado entre Trilantic y el consorcio de Sidenor, el Gobierno, impulsor de la oferta liderada por el grupo siderúrgico vasco y bajo cuyo control está la operadora pública, ha abierto la puerta a buscar una solución para amortiguar sus efectos en las cuentas del fabricante de material ferroviario. El pasado viernes, el secretario de Estado de Transporte, José Antonio Santano, aseguró que la sanción no se puede eliminar, pero si aplazar o fraccionar su pago. Renfe, aseguró, tiene unos contratos y "estamos sometidos a un control, como no puede ser de otra manera, por parte de la intervención general del Estado, es decir, que no cabe una eliminación de la multa, pero sí caben, como siempre se ha dicho, fórmulas para que se produzca un aplazamiento, un fraccionamiento que permita que la empresa Talgo salga adelante", agregó.

Santano aseguró que el objetivo del ministerio es que "Talgo salga adelante y vamos a colaborar al límite, pero claro, dentro del marco legal que tenemos".

Renfe "está trabajando en esa línea y va a hacer lo que esté en su mano dentro del marco legal que tiene como empresa pública para que Talgo salga adelante y yo creo que lo vamos a conseguir", añadió.

Tres días después de las declaraciones de Santano, Talgo anunció que retrasaba la presentación de sus resultados, previstos para ayer miércoles, a mañana viernes.