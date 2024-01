Trabajo acusa a la patronal de chantaje tras amenazarla por el SMI

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado este martes que "el chantaje no es el método del diálogo social" y le ha pedido al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, que llegue a un acuerdo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Así lo ha indicado Pérez Rey en declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, poco antes de participar en el acto inaugural del curso de posgrado 'Derechos humanos laborales, empresas transnacionales y diligencia debida' de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Pérez Rey ha defendido la subida del SMI como elemento "decisivo y relevante" en esta legislatura y que continuará por la senda de trabajo con empleo estable "estable, de calidad y que permita superar brechas históricas de España como la pobreza salarial, la brecha de género y la dificultad de inserción de los jóvenes".

Asimismo, el secretario de Estado de Empleo ha respondido a las palabras de Garamendi sobre "chantaje" por parte del Gobierno de España y, en este sentido, ha afirmado que el diálogo social es "un proceso de construcción de decisiones que desde luego no funciona a través del chantaje".

Ha recordado que ha alcanzado 15 acuerdos con la patronal y que "quien no participa en un acuerdo, sufre las consecuencias negativas de no participar", ya que ha explicado que si el punto de equilibrio es una subida del SMI en torno al 4 por ciento y la patronal se desvincula, el Gobierno "intentará llegar a una acuerdo con las organizaciones sindicales y por fuerza no será el 4 %".

No obstante, ha incidido en que no está todavía en ese escenario y le ha pedido a Garamendi "que tenga a bien dar a su país una subida del SMI imprescindible para seguir avanzando y para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, así como para cumplir los compromisos internacionales con la Carta Social Europea".

Por ello, ha expresado que confía en la "seriedad y buen hacer" de la patronal española y en especial de Garamendi, al que ha animado a suscribir ese acuerdo en torno al 4 %, al tiempo que ha avanzado que la incógnita se resolverá esta misma semana porque el Gobierno va a convocar a los agentes sociales este viernes para tomar una decisión definitiva que espera que cuente con el respaldo de la patronal para iniciar el curso con un "gran acuerdo".