Uber cierra su negocio de reparto en Italia y sale de Israel, pero se expande en España

"Hemos tomado la difícil decisión de suspender nuestro negocio de delivery en Italia y nuestro negocio de movilidad en Israel". Este es el camino que ha tomado Uber para concentrar sus esfuerzos en los mercados donde tiene más oportunidades de crecimiento sostenible. En este sentido, el CEO de la compañía, Dara Khosrowshahi, indicó que Uber invertirá sólo en mercados donde pueda ser el jugador más grande o el segundo más grande.

En el caso de Italia, el cierre de la división de reparto de comida, que no ha logrado "sostenibilidad financiera" tras más de seis años de operaciones, no afectará a otros negocios como el transporte de pasajeros, ya sea por convenios con taxistas, con conductores autónomos o a través de su programa de alquiler de bicicletas y patines eléctricos. "Esta decisión nos permitirá enfocarnos aún más en nuestros servicios de movilidad, donde estamos experimentando un crecimiento significativo" y "nos estamos expandiendo a nuevas ciudades con nuestro socio local, IT Taxi", justificó la compañía.

Uber Eats comenzó a operar en Italia en 2016, con un primer desembarco en Milán (norte) que se extendió a más de 60 ciudades pero que no ha conseguido posicionarse delante de otros operadores como Just Eat o Glovo, indicó la revista Wired. Su salida del mercado supone el cese de 50 empleados, ya que la mayoría de repartidores ejercían como autónomos, una situación que ha sido objeto de numerosos litigios con la Justicia. Desde la compañía explican que su principal "prioridad ahora es proporcionar todo el apoyo necesario a nuestros equipos, así como a nuestros partners de movilidad y delivery en cada uno de estos países".

En el caso de Israel, el cese de su negocio de movilidad tras no lograr la suficiente cuota de mercado para superar a Gett Taxi y Yango, los dos actores principales, supone su retirada del país al no operar con su servicio de delivery allí.

En contraposición a las decisiones adoptadas por la compañía en Italia e Israel, Uber ha aprovechado el inicio de la temporada de verano para ampliar su negocio de movilidad en España tras desembarcar en Mallorca (en los municipios de Palma, Calvià, Andratx y Llucmajor inicialmente) el 8 de junio con sus servicios de taxi, Uber Comfort, Uber Comfort Reserve y Uber Van y ayer mismo en el sur de Tenerife donde los vecinos y visitantes de Guía de Isora, Adeje, Arona y Granadilla de Abona, incluyendo el aeropuerto Sur Reina Sofía, ya pueden usar sus servicios de taxi, VTC y Uber Black.

Felipe Fernández Aramburu, director general de España y Portugal, señala que con estos lanzamientos continúan "apostando" por España y por el sector del taxi, un servicio que incluyó por primera vez en 2019 en Madrid, seguido de Málaga, Barcelona y Valencia en 2021, y Mallorca y Tenerife este 2023. En España, un total de 4.000 taxis trabajan ya con Uber, 3.000 de ellos en Madrid, ciudad en la que ganan el doble frente a solo servicios de mano alzada, destaca la compañía en una nota.

Estos anuncios se producen en plena escalada de tensiones entre el sector del VTC y del taxi después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarase ilegal la ratio 1/30 (una licencia de VTC por cada 30 de taxi) y se esté produciendo una avalancha de solicitudes de autorizaciones de VTC para operar con plataformas con Uber o Cabify.