CC OO y UGT amenazan con una huelga de funcionarios si Montero y Óscar López no cumplen los acuerdos firmados

Los sindicatos se han cansado de esperar a que el Gobierno cumpla con los acuerdos firmados y amenazan con paralizar la función pública. Así, al recurso contencioso-administrativo presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por CSIF por los "reiterados incumplimientos" en la implantación del teletrabajo en la Administración, se han unido las movilizaciones anunciadas por UGT y CC OO, que han convocado movilizaciones ante los incumplimientos de la Administración con los trabajadores públicos, que se iniciará el próximo martes 8 de julio a las 11.30 ante el Ministerio de Hacienda, y que irán en aumento en su tono y capacidad, sin descartar "ningún escenario", incluida la huelga

"Hay una parálisis que tiene consecuencias para los trabajadores del sector público", han denunciado en una rueda de prensa la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, y el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, que han denunciado los incumplimientos del Gobierno con los empleados públicos, tanto del anterior acuerdo marco como con el arranque de las negociaciones para un nuevo pacto.

Ambos sindicatos para concretar las movilizaciones que van a mantener en las próximas semanas y para exponer los asuntos que quedan pendientes de cumplir del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, principales demandas para un nuevo acuerdo y la necesidad de abordar la mejora salarial para el año 2025. Como medida de presión han anunciado que se llevará a cabo una concentración ante el Ministerio de Hacienda bajo el lema 'Es la hora. #CumpleLo Pactado' para exigir que se dé una solución a las personas trabajadoras que aún están a la espera de la jubilación parcial para el personal laboral, que se aplique la jornada de 35 horas y se aborde la mejora de las retribuciones de 2025.

A esas cuestiones "sin atender" se unen otras como la plena implantación del modelo de clasificación profesional conforme al actual Marco Español de Cualificaciones Profesionales; negociar las necesarias modificaciones normativas para el pleno establecimiento y desarrollo de los planes de igualdad y los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo. Asimismo, piden para los más de tres millones de trabajadores públicos garantizar la atención presencial de los servicios públicos y un plan específico de digitalización para las zonas de menor población o en riesgo de exclusión; la creación de empleo neto en las administraciones públicas, reducción de la temporalidad y rejuvenecimiento de las plantillas; e impulsar la digitalización, captación y retención del talento, promoción interna, formación y carrera profesional.

"Que cumplan lo pactado", ha reclamado Araque, que cree que "no hay motivos" para que los salarios de los empleados públicos lleven ya más de medio año congelados. Otras de las exigencias de los sindicatos son la jubilación parcial para el personal laboral y la plena implantación para el personal funcionario y estatutario, que se aplique la jornada de 35 horas o la culminación de los procesos de estabilización que acabe "con la lacra que supone la temporalidad en el sector público". En este último punto, han incidido en la necesidad de acabar con la tasa de reposición, un tema relevante en el marco de la negociación sobre la oferta de empleo público de este año y sobre la que se vuelven a reunir esta tarde con el Gobierno. "Hay que permitir a las Administraciones convocar las plazas que les sean necesarias", han reclamado los responsables, que han recordado que acabar con la tasa de reposición fue un compromiso del propio Gobierno cuando era ministro de Función Pública el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

Asimismo, ambos sindicatos han trasladado su descontento con Función Pública por cómo están gestionando las cuestiones que tienen que ver con el empleo público y, aunque han asegurado que el diálogo es "fluido", indican que el Ministerio y las organizaciones sindicales están hablando "idiomas diferentes". También han dejado claro que no empezarán a negociar un nuevo Acuerdo Marco sin que se cumpla lo pactado en el último. "No vamos a estar dispuestos a que lo que queda pendiente vaya siendo arrastrado acuerdo tras acuerdo", ha afirmado Araque, que ha puntualizado que esto no implica empezar a negociar un nuevo acuerdo a la vez que se está dando cumplimiento al anterior.

Advierten al Gobierno de que siguen sin ponerse en contacto con los sindicatos para negociar la subida salarial de 2025, amparándose en que la subida salarial de este año está asociada con la aprobación de Presupuestos. "Es una asociación tramposa porque no es necesario. Hay ejemplos claros de que no es necesario que para subir el salario a los empleados públicos haga falta la aprobación de los Presupuestos". Sobre la cuestión, Araque ha afirmado que debe ser el Gobierno el que lance la nueva oferta salarial para empezar la negociación con las organizaciones sindicales. A su vez, ha indicado que no permitirán una no inversión en cohesión social en pro de una mayor inversión en defensa en línea con el compromiso de España de incrementar su gasto militar.