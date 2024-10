“Sí te da la vida”, una lectura obligada para gestionar mejor el tiempo

La escasez de tiempo es uno de los grandes problemas de la sociedad actual, ya que 8 de cada 10 personas afirman sentir que no llegan a todo y que hacen malabares constantemente, lo que afecta a nuestra salud y nos deja con la sensación de que llevamos vidas sin sentido.

¿Qué estamos gestionando mal? Seguro que has escuchado esa manida expresión "no me da la vida". En este libro acabaremos con ella porque es una mera ilusión. Sabemos que el tiempo es un bien preciado que todos compartimos por igual, y que es lo más democrático que hay.

Aunque quisiésemos pararlo, sería trabajo en balde. Por eso el tiempo no se puede gestionar. Sin embargo, lo que hacemos con él, sí. La buena noticia es que la relación que tenemos con nuestro tiempo es una habilidad que se aprende y podemos pasar de tener un sentimiento de escasez de tiempo a abundancia.

Para ello Mapi Hermida, la Gastrónoma, directiva, creadora de contenido y experta en la gestión del tiempo, nos ofrece en “Sí te da la vida” un libro que busca romper con este paradigma para recordarnos que somos ricos en tiempo y que, si aprendemos a gestionarlo, podemos cambiar nuestra realidad. Porque, de hecho, nunca en la historia hemos tenido tanto tiempo disponible; el reto está en distinguir qué nos hace desperdiciarlo y qué lo ensancha.

Foto de Mapi hermida Mapi Hermida Mapi hermida

Desde la forma en que gestionamos nuestra energía, hasta la importancia de encontrar propósito en lo que hacemos, “Sí te da la vida” es una guía para reconectar con aquello que realmente importa.

A lo largo del libro su autora nos ayudará a comprender que el tiempo es vida, y que, frente a la preocupación actual de cómo aprovecharlo y sacarle el máximo partido, podemos tener una relación sana con nuestro reloj. También entenderemos qué es el tiempo productivo y qué el tiempo realmente de valor, ese tiempo significativo para cada uno de nosotros, y que todo parte de esa razón de ser tan profunda que es el propósito. Y que no se trata de tener más tiempo de ocio, ni de estirarlo, sino de usar mejor el tiempo, invertir lo mejor, que tenga un mayor significado para nosotros, que sea un tiempo profundo e intenso.

Hay muchos factores que nos hacen perder una gran cantidad de tiempo, algo de lo que a veces no somos conscientes, pero también hay otros, muy poderosos, que lo ensanchan. En las siguientes páginas nos descubrirá cuáles son. Los libros que se han escrito del tiempo se enfocan desde una perspectiva de productividad, planificación u organización de la agenda. Este es un libro con un foco de crecimiento personal, en cómo transformar esa sensación de agotamiento en momentos de significado y rediseñar tu vida para un mayor bienestar.

Para Mapi Hermida, todas las reflexiones del libro girarán sobre un único concepto: todos y cada uno de nosotros somos los únicos y definitivos responsables de nuestro tiempo vivido. Porque este es un libro para ayudarnos a reflexionar sobre ese tiempo significativo desde la enorme responsabilidad de gestionar la única vida que nos ha tocado vivir. No se trata de ser más eficientes, sino de disfrutar más de la vida y de reconocer que siempre hay tiempo para lo que realmente importa.

Mapi Hermida es directora de comunicación durante el día y periodista de noche. Con una carrera de más de veinte años de experiencia en comunicación y sostenibilidad en compañía como Heineken, L’Oréal o Grupo Dia, es periodista de formación y coach ejecutiva, con posgrados en Australia y España, y profesora en el IE y la Universidad Complutense.