¿Vive de alquiler y se ha divorciado? Esto es lo que ocurre con el piso

Condenados a vivir de alquiler. Muchos ciudadanos en nuestro país se enfrentan a esta realidad ante la imposibilidad de poder convertirse en propietarios de una vivienda. Tanto es así que el 24% de los particulares en España vive en pisos de alquiler, según el análisis de Fotocasa “Radiografía del mercado de la vivienda en 2022-2023”. A pesar de que muchas parejas deciden irse juntas a vivir de alquiler, las relaciones no son para siempre y estas pueden acabar tarde o temprano. Por ello, no es de extrañar que estas se pregunten quién se queda viviendo en el piso en caso de divorcio o qué ocurre si tienen hijos en común.

Cuando una pareja que vive de alquiler se divorcia y ambos son titulares en el contrato de arrendamiento, los dos tienen la obligación de cumplir con lo pactado con el propietario de la vivienda alquilada. Por ello, será necesario modificar el contrato de alquiler, para que la nueva titularidad quede reflejado en el mismo.

No obstante, en el caso de que solo aparezca uno de los excónyuges como titular, la forma de proceder varía en función de si la pareja tiene hijos o no, o incluso si es una pareja de hecho:

- Los excónyuges con hijos : en el caso de que una pareja que vive de alquiler se divorcie, el cónyuge que se queda con el piso es el que tiene la custodia de los hijos. Por ello, "el miembro de la pareja que no figura en el contrato pero que tiene la custodia de los niños, puede seguir viviendo en el piso de alquiler", explica el portal inmobiliario de Fotocasa. No obstante, si se queda en el piso de alquiler, será necesario que se notifique propietario en un plazo de dos meses desde que se notifica la resolución judicial, pasando así a ser el nuevo arrendatario.

- Los excónyuges sin hijos : la persona de la pareja divorciada que se quedará en el inmueble será la que tenga mayores dificultades económicas. Por ello, a pesar de no ser actualmente titular del contrato, tiene derecho a quedarse en el piso y, por tanto, será necesario notificar al casero para cambiar la titularidad.

- Las parejas de hecho : el miembro de la pareja que no figura como titular en el contrato y quiera quedarse en el piso "debe haber convivido con el titular del contrato de forma permanente los dos años anteriores a la separación como mínimo, a no ser que tengan hijos en común. En ese caso, bastará con ser convivientes", explica el portal inmobiliario.

En el caso de que la persona que firmó el contrato de alquiler decida finalizarlo sin informar a su excónyuge, el que no es titular podría seguir viviendo en el inmueble, y el propietario no podría oponerse. Además, el casero debe requerir al titular del alquiler que manifieste su decisión de continuar o dejar la vivienda y, si no contesta en un plazo de 15 días tras la notificación, el contrato de alquiler se da por finalizado.