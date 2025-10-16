El submarino: «Guerra sucia» en Barcelona

Por la Ciudad Condal andan comentándose algunas de las andanzas conocidas ahora sobre uno de los episodios más pintorescos de la política catalana, el de los «fontaneros» de ERC que intentaron emular a los «plumbers» de Richard Nixon. Y es que una de las ideas que se barajaron para fastidiar –y desgastar– al Consistorio barcelonés bajo mandato de Ada Colau fue la de sembrar la capital catalana con cucarachas para reforzar la imagen de ciudad sucia a causa de la gestión municipal de los Comúnes.