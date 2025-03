Las cabañuelas de Jorge Rey alertan de la inminente llegada de una "gran borrasca" a España que cambiará el tiempo por completo

Hace tan solo unos días desde el último vídeo del joven burgalés, por lo que hoy ha vuelto a lanzar su pronóstico semanal sobre el tiempo que hará durante los próximos días en España. Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Hoy se aproxima una "gran borrasca"

Aunque esta vez sin el antes típico refrán, el joven burgalés ha publicado un vídeo con su pronóstico del tiempo para los próximos días en España, donde ha destacado la llegada de frío y ha vaticinado la presencia de más bajas temperaturas y nuevas nevadas.

"Hoy es el gran día en el que se aproxima una gran borrasca", comienza explicando Jorge Rey en su último vídeo, en el que avisa que esta nueva borrasca destacará sobre todo en áreas de Sevilla, Ceuta, Melilla, Palma, Soria o León, y llegando "muy débilmente" al archipiélago canario y a áreas del Cantábrico.

De esta manera, según el aprendiz de meteorólogo la borrasca comenzará a entrar a mediodía, "provocando fuertes rachas de viento", especialmente en la parte oeste de la Península. No obstante, la borrasca provocará diversos núcleos de borrascas, que provocarán vientos durante el fin de semana.

Por ello, el sábado, 8 de marzo, será un día de "fuertes tormentas" en Málaga y Huesca, aunque dejará precipitaciones en muchos otros puntos, mientras que el domingo, 9 de marzo, estas continuarán, con especial atención a Cataluña y norte de Aragón.

Más frío y llegada de nieve

El aprendiz de meteorólogo ha alertado de que esta borrasca que entra hoy no traerá demasiado aire frío, aunque que dejará un ambiente mucho más fresco en lugares como Madrid o Sevilla, no así en otras zonas por donde pasará el viento después de que haya pasado por toda la Península y ya se haya calentado, como por ejemplo Bilbao o áreas de Barcelona, donde el aire será mucho más cálido, con máximas cercanas a los 20º C.

Además, Rey ha apuntado que la presencia de bajas presiones sobre España, y otras borrascas que llegarán, acabarán centrándose sobre la Península, impulsando vientos de norte de una manera más importante, provocando que los fríos polares lleguen al país en torno a mediados de mes.

Por su parte, el burgalés también ha apuntado a la llegada de nieve para los próximos días. "Las cabañuelas también reflejaban cómo a mediados del mes de marzo traerían este cambio con la llegada de unos fríos más intensos que permitirá que bajen las cotas", ha matizado, aunque no se ha atrevido a señalar dónde se producirán estas nevadas.