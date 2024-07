Jorge Rey alerta de la llegada del "veroño" a España: despídete de las vacaciones en agosto

Jorge Rey es un aficionado a la meteorología que suele acertar en sus predicciones sobre el tiempo en España. Ofrece su particular parte meteorológico a base de refranes en su canal de YouTube, y en ocasiones contrasta con agencias como la AEMET. En su último vídeo, ha querido adelantar cuál será la situación del clima en nuestro país durante el mes de agosto, y no ha traído buenas noticias, ya que augura la llegada del "veroño", con un posible adelanto del otoño.

A una edad tan joven, se define a sí mismo como "tu hombre del tiempo"- "He vivido siempre en un pueblo de Burgos, la naturaleza me fascina y su observación es algo que me llamó la atención por poder predecir el tiempo a largo plazo, se estaba perdiendo por completo".

El aficionado a la meteorología asegura que este verano "será muy distinto a los demás", basándose en el comportamiento de las hormigas, su base de conocimiento para dar sus predicciones. Según Rey, se tratan de animales que "son buenos indicadores y dar altas precisiones, más allá de los mapas o métodos tradicionales".

Dice que desde hace dos años, las hormigas voladora han tenido un comportamiento anómalo, mientras que el año pasado estaban siendo víctimas de una serie de elementos que indican que nos enfrentamos a un verano diferente.

Esta es la predicción del tiempo de Jorge Rey para agosto: contraste con la AEMET y alerta a España

En su último vídeo, explicó cuál sería el tiempo en España para agosto, septiembre y octubre, y sorprendió al contrastar con la AEMET. Según Rey, la primera mitad de agosto estará caracterizada por temperaturas en ascenso, con "máximas más que veraniegas", caracterizadas por un anticiclón.

Aunque todo podría torcerse para la segunda mitad, ya que asegura que podría llegar la inestabilidad a nuestro país, especialmente en la última semana. Rey añade que para el final de mes, llegarían precipitaciones vientos que afectarían sobre todo a la mitad norte y al Levante peninsular.

En cuanto a septiembre, Rey asegura que será una continuación de la inestabilidad que se podrá ver en nuestro país en la última semana de agosto, pues prevé una atmósfera más tranquila con la presencia de un anticiclón. Además, a medida que avanza el mes, podrían verse con más frecuencia las tormentas en la zona del Levante, así como un descenso generalizado de las temperaturas.

Mientras, para octubre cree que podría llegar una borrasca con frío, algo que haría hablar de un adelanto del invierno en España. Una predicción, que en este caso, se basa en la observación de los comportamientos de algunas aves como las grullas o los estorninos, así como otros indicadores naturales que sugieren un adelanto del invierno.