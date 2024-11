Jorge Rey alimenta la polarización tras la DANA y cambia las cabañuelas por los animales: así es como se pudo prever la catástrofe en Valencia

Desde el último pronóstico de Jorge Rey, hoy ha vuelto a lanzar su pronóstico semanal sobre el tiempo que hará durante el fin de semana en el este de España. Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor. Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

De la lluvia de peces a la instrumentalización del Ejército

"Otra DANA, eso es lo que llega a España". Así comienza Jorge Rey su último vídeo en el que reconoce que, según sus conocimientos y la naturaleza, "había otra forma de adelantarse a la DANA" que tuvo lugar hace dos semanas en el este de la Península.

De esta manera, en un vídeo en el que se enorgullece por haber estado ayudando en los municipios afectados por la DANA en Valencia, asegura que "la realidad es dura", mientras asegura que, tras charlar con los militares, estos "me decían con impotencia que querían estar allí, pero que les habían enviado días más tarde". Así, tras esta afirmación connotativa, el aprendiz asegura que "no" viene "aquí a hablar de su hay un responsable u otro, sino de la naturaleza".

Por ello, el joven aprendiz burgalés asegura que los animales consiguieron adelantar lo que iba a ocurrir, ya que los peces demostraron un comportamiento extraño días antes de la catástrofe. "Hubo cambios en su comportamiento, tal y como retrató varias semanas antes un pescador en La Albufera", cuando llegó a plasmar en un vídeo cómo tuvo lugar una "lluvia de peces", llegando a pescar, según Rey, 700 kilogramos en tan solo un minuto.

Con ello, Jorge Rey asegura que no es la primera vez que la naturaleza predice este tipo de catástrofes naturales, y para ello recuerda lo sucedido meses antes de la erupción del Volcán Cumbre Vieja en La Palma en 2021, cuando, según el joven aprendiz, diversos pescadores notaron que muchas especies desaparecieron de su hábitat natural 5 - 6 meses antes.

La predicción para los próximos días: otra DANA

"El veranillo de San Martín dura tres días, y fin". Así empezaba el burgalés su predicción sobre el tiempo que hará en los próximos días que, según ha vaticinado, estará marcado por la llegada de una nueva DANA a España.

De esta manera, el joven burgalés ha anunciado que en los próximos días llegará una nueva borrasca a España, propiciando una llegada de una masa de aire frío, por lo que se espera grandes acumulaciones de agua en áreas como Tarragona y zonas del Cantábrico. Además, ha añadido que se espera que estas acumulaciones vayan aumentando aumentando hasta el sábado en zonas del sur peninsular.

Por su parte, de la noche del martes a la madrugada del miércoles se espera que las cotas de nieve desciendan, lo que dará lugar a posibles nevadas y lluvias que, según Jorge Rey, se intensificarán en zonas del sureste español, sobre todo en áreas del Levante, Aragón o Castilla-La Mancha.

Así, el jueves, todo apunta a que lloverá en la mitad sur peninsular, aunque matiza que en Valencia no se esperan las lluvias más fuertes de la DANA. No obstante, el viernes habrá una inestabilidad más desgastada que, a pesar de ello, dejará lluvias en la mitad sur peninsular y nevadas en zonas como Ávila, Segovia, Soria o Cuenca, aunque no serán muy copiosas.