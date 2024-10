Jorge Rey reta a la AEMET y emite un pronóstico más virulento para esta semana en España

Hace apenas tres días desde el último vídeo del joven burgalés, por lo que hoy ha vuelto a lanzar su pronóstico semanal sobre el tiempo que hará durante el fin de semana en el este de España. Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor. Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Situación problemática en el Mediterráneo

En esta ocasión sin ningún refrán, las cabañuelas de Jorge Rey han anunciado que se viene por delante un fin de semana que estará marcado por la inestabilidad climatológica como consecuencia de un nuevo frente que entrará a España este jueves.

"Este jueves, 24 de octubre, entra un nuevo frente a España con nieve, frío, lluvia y viento", ha asegurado Jorge Rey mientras recalcaba que este nuevo frente " todavía no tiene nombre", pero que se espera que entre por Galicia o por el Principado de Asturias.

De esta manera, el aprendiz de meteorólogo ha asegurado que el frente pasará después por Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha hasta llegar al Mediterráneo esa misma tarde, donde se espera que afecte con virulencia a áreas de Aragón, Cataluña y, por supuesto, la Comunidad Valenciana, donde se espera lo peor.

"Pasaremos de máximas de alrededor de 18º C o 20º C, a máximas de 10º C, o incluso 8º C el sábado, según se vaya adentrando el frente en España", señalaban las cabañuelas del joven burgalés. Además, ha explicado que se esperan heladas durante la noche del sábado, aunque serán suaves en áreas del interior peninsular.

Así, Jorge Rey ha anunciado que Halloween llegará la próxima semana con nuevas lluvias a diversas zonas del Levante, acompañadas de máximas en los mercurios que, aunque ascenderán, todavía se podrán ver temperaturas cercanas a los 0º C en áreas del interior peninsular durante la noche.

Todo ello, ha asegurado, vendrá acompañado de acumulaciones de entre 30 y 50 litros por metro cuadrado en diversos puntos del Cantábrico, aunque también se podrán ver en zonas del este peninsular.