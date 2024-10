Jorge Rey, y sus cabañuelas, anuncian un drástico cambio en el tiempo: esto es lo que nos espera este fin de semana

Hace apenas cuatro días desde el último vídeo del joven burgalés, por lo que hoy ha vuelto a lanzar su pronóstico semanal sobre el tiempo que hará durante los próximos días en España. Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor. Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Llegan días soleados y calurosos

Esta vez con un refrán inacabado, ya que el joven meteorólogo ha asegurado que lo acabará en los próximos vídeos, las cabañuelas de Jorge Rey han anunciado que se viene por delante un fin de semana soleado y, además, con una subida de temperaturas.

De esta manera, el aprendiz de meteorólogo ha sorprendido en su vídeo de hoy al utilizar como proyección los mapas de la AEMET para ofrecer su pronóstico "ofrecido por las cabañuelas", dos 'ciencias', si es que a las cabañuelas se le puede llamar como tal, que reniegan la una de la otra.

Así, el burgalés ha asegurado que este fin de semana veremos cómo, gracias a que la borrasca se aleja de España, el tiempo cambia, dando paso a un fin de semana soleado e, incluso, con un ligero repunte en las temperaturas máximas.

En este sentido, las 'cabañuelas' han vaticinado que hoy, viernes, todavía se podrán ver algunos restos de esa borrasca, con nieblas en áreas del interior e inestabilidad en zonas del Cantábrico y Pirineos, donde se prevé que haya heladas suaves, con mínimas que, en ciudades como Burgos, llegarán a los 2º C.

Por su parte, el joven aprendiz de meteorólogo ha asegurado que el sábado habrá precipitaciones en el Cantábrico, símbolo de los últimos restos de la borrasca, e incluso algunas lluvias débiles que podrán afectar a zonas del interior. Así, las temperaturas máximas ascenderán hasta los 23º C en Palma de Mallorca, los 21º C en Guadalajara o los 22º C en Sevilla, por ejemplo.

El tiempo continuará con esta tendencia el domingo, que Jorge Rey asegura que será "mucho más soleado", aunque por Galicia se notará la llegada de inestabilidad, debido a la llegada de una nueva borrasca a la Penñinsula el próximo lunes.

En este sentido, las 'cabañuelas' han predecido que el lunes llegará inestabilidad, sobre todo a Galicia y a áreas del Cantábrico, con una ligera presencia también en zonas del norte de Castilla y León.