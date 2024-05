Elecciones en Cataluña: Qué son y cómo se diferencian el voto nulo, el voto blanco y la abstención

Hoy se celebran las elecciones autonómicas de Cataluña para elegir a los representantes políticos en el Parlamento catalán. Un total de 5.754.840 ciudadanos con nacionalidad española, mayores de edad y empadronados en la región están llamados a votar en las elecciones del 12M, de los que 294.508 son residentes en el extranjero, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

Entre las más de veinte candidaturas presentadas, una parte del electorado aún no ha decidido qué opción política prefiere para que les represente durante los próximos cuatro años en la XIV legislatura. Muchos incluso puede que no se sientan identificados con ninguna de las propuestas y eligen otras alternativas para no decantarse por ningún partido político. El voto nulo, el voto en blanco y la abstención son otras vías que tienen a su disposición los electores.

El voto nulo

Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 96, el voto es considerado nulo cuando "es emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial, así como el emitido en papeleta sin sobre o en sobre que contenga más de una papeleta de distinta candidatura. En el supuesto de contener más de una papeleta de la misma candidatura, se computará como un solo voto válido".

Asimismo, el voto se invalida "en papeletas en las que se hubieren modificado, añadido o tachado nombres de candidatos o alterado su orden de colocación, así como aquéllas en las que se hubiera introducido cualquier leyenda o expresión, o producido cualquier otra alteración de carácter voluntario o intencionado".

Este último caso, que hace referencia a las papeletas, se extiende también a "los votos contenidos en sobres en los que se hubiera producido cualquier tipo de alteración de las señaladas en los párrafos anteriores".

Papeletas electorales Jesus G Feria

En cualquiera de los supuestos, el voto nulo no se cuenta como voto válido, es decir, no beneficia a ninguno de los partidos políticos. Es por esta razón que los electores a veces utilizan esta modalidad de voto como una forma de protesta o para manifestar oposición a las opciones presentadas.

El voto en blanco

Por su parte, el artículo 96 de la mencionada ley electoral española también alude al voto en blanco. "Se considera voto en blanco el sobre que no contenga papeleta".

Los sobres vacíos, sin ninguna papeleta, que se introducen en la urna, al igual que los votos a candidaturas, se contabilizancomo válidos por los miembros de la mesa electoral y se suman a los votos emitidos. Esta consideración es importante, porque los votos emitidos determinan el porcentaje mínimo que un determinado partido político necesita para obtener representación. El método de D'Hondt, que es el sistema que atribuye los escaños según los votos obtenidos, marca el 3% para obtener representación.

La abstención

La abstención ocurre cuando el votante, a pesar de tener derecho al voto, decide no ir a votar, tanto presencialmente como por correo. Esta decisión no afecta a los resultados electorales, aunque sí se tiene en cuenta de cara a los análisis. Las causas para no votar se desconocen, ya que dependen de las razones de cada persona. Las más frecuentes abarcan desde la indiferencia y el descontento hasta por motivos de enfermedad o cualquier otro imprevisto.

Elecciones catalanas de 2021

Las anteriores elecciones al Parlamento catalán se celebraron el 14 de febrero de 2021. Los resultados obtenidos en aquella jornada fueron recogidos en el Acuerdo de 25 de febrero de 2021 de la Junta Electoral Central, conforme a las actas de escrutinio general. El documento indica el número de electores, en base a los datos definitivos de la Oficina del Censo Electoral, el número de votantes que ejercieron su derecho a voto, así como los votos dirigidos a las candidaturas presentadas, los votos en blanco y los votos nulos.

En aquella cita electoral del 14F, un total de 5.624.067 de ciudadanos catalanes pudieron elegir a sus representantes políticos en el Parlament de Cataluña. Sin embargo, algo más del 51 % de los votantes se acercaron a los colegios electorales para depositar su voto en las urnas. De este porcentaje, en torno al 50% fueron votos a candidaturas, alrededor del 0,43% de los votos se registraron en blanco, mientras que el 0,74% se contabilizaron como votos nulos. Atendiendo a estas cifras, 2.739.222 electores no participaron en las elecciones, lo que supone el 48,7 % del censo electoral.