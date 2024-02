Bolaños irrumpe en la campaña gallega soñando con repetir el 23J

Precediendo al quinto desembarco de Pedro Sánchez en Galicia durante las últimas semanas, previsto para mañana por la mañana en Vigo, los socialistas han enviado hoy una numerosa avanzadilla a la Comunidad. Salvador Illa, el ministro de agricultura Luis Planas, su homóloga de Educación, Pilar Alegría, y hasta el mismísmo ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Todos ellos hoy en Galicia, todos ellos tratando de reconducir una campaña que, a la vista de las encuestas, incluida la del CIS, no acaba de levantar el vuelo.

Un Bolaños que no ha dudado en tratar de infundir optimismo entre los suyos, llamando a la movilización y confiando en la posiblidad de repetir una sorpresa como la vivieda el último verano, cuando el resultado de las elecciones generales doblegó a la mayoría de los pronósticos electorales. Para ello, durante una visita a la comarca lucense de A Mariña, ha apelado a la "movilización máxima" del voto progresista en Galicia.

En declaraciones a la prensa desde el municipio de Viveiro, donde ha estado acompañado de la alcaldesa, María Loureiro, y el presidente de la Diputación y líder provincial del PSOE, José Tomé, Bolaños ha tratado de aupar la figura del candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, a quien ha definido como un hombre "capaz", "competente" y con "influencia en Madrid".

"Llama a los ministros, me llama a mí y llama a los demás. Nos ponemos al teléfono y le escuchamos. Y no solo le escuchamos, sino que le atendemos y eso es importante para Galicia, que tenga un presidente como Besteiro que llame a la puerta de los ministerios y le abramos la puerta", ha subrayado el ministro de la presidencia como gran virtud de Besteiro.

Un planteamiento al que ha tratado de contraponer la figura de Alfonso Rueda, actual presidente de la Xunta, de quien Bolaños ha asegurado que "no llama al Gobierno de España", afirmando que "solo se dedica a hacer oposición".

"Crecen los progresistas"

En este marco, y tratando de infundir más optimismo, Bolanos considera que la campaña "está yendo bien, cada día mejor". Una afirmación que ha sustentado en una visión particular: "Según pasan los días, más se desinfla" el PPdeG y "los progresistas crecen" hasta tocar "con las yemas de los dedos" la pérdida de la mayoría absoluta de los primeros.

Un hecho para el que uno de los hombres de confianza del Gobierno de Sánchez no ha dudado en reiterar la necesidad de "una movilización máxima", llamando a repetir votación a todos los que acudieron a las urnas el 23 de julio porque estaban "aterrorizados" ante la idea de que el PP pudiese gobernar con la "ultraderecha".

Escenario diferente al gallego, y pese al cual Bolaños ha afirmado "tocan con los dedos" que Besteiro sea el próximo presidente de la Xunta.

Debate en TVE

No ha eludido tampoco el ministro de Presidencia la polémica de los debates, entrando de lleno en la ausencia de Rueda en el de la Televisión Española programado para el próximo 14 de febrero. "No tienen nada que decir", ha sentenciado, antes de acusar al presidente gallego de solo ir al debate de la Televisión de Galicia porque le "pone el árbitro, el campo de fútbol y las reglas".

Un discurso de tono agresivo y elevado en el que no ha faltado hueco para el sector agrario, máxime cuando Bolaños visitaaba hoy también la sede de la Cooperativa Lácteas Unidas, en Ribadeo, en la la provincia de Lugo, que proporciona el 20% de la leche que se consume en España y el 40% de Galicia.

En este marco, el ministro ha reivindicado los apoyos que recibe el sector primario por parte del Gobierno de España, que ha invertido "más de 4.000 millones de euros" a nivel estatal y, como no podía ser de otra manera, ha afirmado que este esfuerzo "no se ve acompañado por lo que hace la Xunta", a la que ha culpado de "devolver más de 1.200 millones de euros en ayudas porque no fue capaz de ejecutarlas".

Sobre esta base, Bolaños ha concluido arrementiendo contra el Gobierno gallego, al que ha calificado de "incapaz" y "sumido en la desidia".