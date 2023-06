Diez Momentos

Momento 1.«Es el momento», es el lema que el PP ha desplegado en la calle Génova. Lo dice al tiempo que Feijóo afirma que la reforma laboral del Gobierno de Sánchez, salvada in extremis por el diputado Casero, es «sustancialmente buena». La pregunta es por qué votó en contra el PP. Quizás hay que derogar el «sanchismo», pero no todo. Desde la reforma laboral hasta las pensiones, pasando por el SMI.

Momento 2.Feijóo estuvo bien en «El Hormiguero». Se escabulló de responder si Abascal será su vicepresidente, pero dejó claro que modificará la Ley del aborto para que decidan los padres de la chica de 16 años o el juez. La opinión de la muchacha no cuenta. Sobre la eutanasia, dijo que la modificaría, dejando en nebulosa qué. Y momento culmen, ni un paso atrás en los derechos del colectivo LGTBI, con silencio ante la complicidad de alcaldes del PP en la retirada de pancartas y silencio vergonzante en los parlamentos autonómicos donde Vox impone su retrógrada actitud.

Momento 3. Excelente. Superó incluso al «2x10 es 22» de Barcelona a principios de semana. Kilo de naranjas a 0,12 euros. Haría bien Feijóo en decirnos dónde las compra. Lo cierto es que confundió datos. 0,12 es el precio que cobran los agricultores, no el de venta. Si confunde esto que Dios nos coja confesados.

Momento 4.Pedro Sánchez es la voz de la izquierda. El presidente ha puesto la directa y le está saliendo bien porque ha recuperado posiciones ante el ruido del PP, enredado en sus acuerdos con Vox. Sánchez sube en expectativas porque asume todo el protagonismo de la izquierda. Yolanda Díaz mantiene un discreto silencio a la espera de su momento, que será la propia campaña. La dirigente de Sumar parece estar poniéndose en forma. Veremos si el momento elegido es tardío.

Momento 5. Feijóo está eufórico porque empieza a poner en orden los pactos de Vox. Al menos eso creen en el PP. Sin embargo, tiene que tragarse sapos y culebras con las declaraciones de los nuevos presidentes autonómicos de Vox, que obligan a salir a Borja Sémper a decir que los «gestos son importantes, pero las políticas más». El problema es que las políticas son consecuencia de los gestos. El ejemplo es Baleares. Gesto: Vox no entra en el Gobierno. Hechos: el pacto suscrito entre PP y Vox es una claudicación de los populares a los postulados de Vox. Conclusión: no entran en el Gobierno pero imponen su relato.

Momento 6. Abascal no celebra el día del Orgullo porque es heterosexual. Tras esta afirmación sabemos que no celebra el día de la Madre porque no es madre.

Momento 7. Sánchez ha marcado la agenda y tomado la iniciativa en estas dos semanas, las más plácidas de su mandato. Pero, ojo, Feijóo ha salido a la palestra hablando de futuro, mientras que el presidente habla de pasado. A Feijóo le falta ilusionar más allá del anti-sanchismo. Al presidente también, más allá de agitar el espantajo –real sin duda– de la alianza de la derecha con la España en blanco y negro.

Momento 8. Las encuestas han rebajado las expectativas del PP. Feijóo está en su momento Rajoy con 137 diputados. Sánchez, en su momento Rubalcaba, con 108. Ninguno de los dos está para tirar cohetes.

Momento 9. Lo más de lo más. Ahora los medios se dedican a analizar a los entrevistadores y no a los entrevistados. Citando a Federico Trillo, manda huevos. Cuando se dice que el entrevistado ha salido vivo se ve a un entrevistador que debe aniquilar a su invitado. No es un debate, es una entrevista. Y algunos periodistas no lo saben.

Momento 10. Somos un gran país. Nos hemos pasado tres semanas de campaña debatiendo sobre los debates. Todavía tenemos el pescado por vender porque no se ha cerrado ninguno. No pierdo la esperanza, porque ahí sí veremos si alguno de los protagonistas no sale vivo.