5 consejos para crear un canal de empresa en WhatsApp que sea interesante

Para nadie es secreto que WhatsApp es una de las aplicaciones más importantes a nivel de marketing, gracias a su capacidad de crear un canal de comunicación efectivo entre una empresa y su comunidad de clientes. Una característica que facilita la difusión de información hacia compradores potenciales, quienes se mostrarían interesados en adquirir algún producto o servicio.

No por nada hablamos de una plataforma cuya popularidad supera una base de más de 2 mil millones de personas conectadas a diario. De ahí que cada vez más empresas y equipos de marketing busquen adoptarla como un medio de distribución de información. Por lo cual, les presentamos algunos consejos clave a tener en cuenta a la hora de crear un canal de WhatsApp.

Integración del canal de WhatsApp con otras plataformas de marketing

Hoy en día, brindar un servicio óptimo a los clientes implica integrar efectivamente un canal de WhatsApp con todas nuestras plataformas de marketing. Ya sea nuestro propio software integral, herramientas de gestión de datos, puntos de ventas o plataformas de análisis. Básicamente, el objetivo es desarrollar una estrategia destinada a proporcionar soluciones oportunas en cualquier momento.

De esta manera, se garantiza una mejor experiencia al usuario. Al mismo tiempo que aprovechamos correctamente nuestros recursos en pro de facilitar el acceso a la información. Lo que se traduce en medios perfectamente colocados para incentivar la toma de decisiones. Tal como campañas de mensajes, contenido relevante o promociones exclusivas.

Conecta los servicios a través de diversos puntos de entrada

Este punto se relaciona directamente con el anterior. Ya que es importante analizar los diferentes puntos de entrada que lleven a posibles compradores al canal de WhatsApp. Por ejemplo, desde nuestro perfil oficial de Instagram, donde un enlace les permitiría acceder a la aplicación para una más comunicación directa. Así como publicaciones en redes sociales que promuevan el acceso al canal o incluso un botón de contacto en nuestra página web.

En resumen, es fundamental que todos los puntos de entrada se conecten de forma orgánica para asegurar que los usuarios accedan a WhatsApp. Sin mencionar que es posible complementar la integración con un chatbot que brinde respuestas rápidamente, ayudando a resolver cualquier consulta sobre productos o servicios. Esto mediante una conversación en tiempo real.

Diseñar una campaña de marketing alrededor del canal de WhatsApp

Si bien facilitar todos estos recursos a los usuarios es importante, está claro que no es suficiente. Después de todo, no servirá de nada si no logramos captar la atención de la audiencia. Es aquí donde entra en juego la estrategia de marketing previamente dicha. En ella debemos considerar lo que busca nuestro público objetivo y alinear el enfoque de nuestra marca según sus necesidades.

Al combinar esta propuesta de valor única con un acceso sencillo al canal de WhatsApp se crea una experiencia atractiva. Sin mencionar el uso de mensajes convincentes. Por ejemplo, “¡Desata todo el potencial de nuestros servicios! ¡Accede a nuestro canal de WhatsApp y recibe asesoramiento personalizado al instante!”. Una frase cautivadora que sirva como gancho e incentive a la acción.

Mejorar el servicio y soporte al cliente mediante el canal de WhatsApp

En este punto, queda claro que mantener el interés de los clientes es crucial para crear un canal de WhatsApp efectivo. Sin embargo, una vez logramos este objetivo, es igualmente importante garantizar respuestas oportunas a cualquier consulta o inquietud. De esta manera se demuestra el compromiso como marca y se genera mayor confianza entre los usuarios.

Lo cual no solamente mantendría el interés, sino que al brindarles respuestas oportunas, también mejoraríamos su satisfacción general. Esto debido a que una atención al cliente eficiente es fundamental para garantizar una relación sólida. Un factor clave que se traduce en mayor lealtad hacia la empresa e incluso incentiva la difusión mediante el boca a boca.

El arte de probar, iterar y repetir

Es innegable que un canal de WhatsApp es una herramienta clave para que las empresas conecten con su propia comunidad de usuarios. Sin mencionar que es una característica relativamente nueva. Por lo que es de esperar que se implementen más funciones que mejoren constantemente la experiencia. De ahí la importancia de experimentar con la plataforma.

Especialmente en el mundo mundo digital donde cobra mayor relevancia el prueba y error. Esto impulsado por el avance de la industria y la llegada de cada vez más tendencias. Algo que ya ocurrió en su momento con funciones como los shorts, las historias de Instagram y más. Por ello es crucial probarlo todo para sacar el máximo provecho a cualquier característica, y un canal de WhatsApp no es la excepción.