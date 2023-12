La explosión de Revolut: ingresos aproximados de 2.000 millones en 2023

Revolut ha publicado su Informe Anual correspondiente al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2022. Nik Storonsky, Consejero Delegado, ha comentado: "2022 fue otro gran año para Revolut, en el que nos desmarcamos de nuestros competidores. Fortalecimos nuestra posición financiera, aumentamos nuestra base de clientes, lanzamos múltiples productos nuevos, nos expandimos a nuevos mercados y reforzamos nuestra infraestructura de riesgo, cumplimiento y gobernanza.

“Recientemente, hemos sobrepasado los 35 millones de clientes en todo el mundo, que realizan un total de más de 500 millones de transacciones al mes. También hemos lanzado Revolut 10, nuestro mayor rediseño de la app hasta el momento, Estos son hitos muy importantes, pero no nos conformamos, nuestro objetivo es multiplicar por diez el crecimiento de Revolut, e incluido más allá si cabe”

Martin Gilbert, Chairman de Revolut, ha añadido: “2022 fue un año excelente para Revolut. Crecimos en cuota de mercado al tiempo que ejercimos un control férreo sobre los costes. Estoy orgulloso de las inversiones que Revolut ha realizado en productos tecnológicos, así como sistemas y controles. Además, estamos muy satisfechos con la confirmacion por parte del auditor de la resolución de los problemas que nos llevaron a un dictamen con salvedades en las cuentas anuales de 2021.

Tenemos una gran oportunidad por delante para convertirnos en el proveedor de servicios financieros principal de nuestros clientes. Nuestra ambición, adaptabilidad e innovación hacen que estemos preparados para el éxito en el camino hacia lograr nuestra meta.”

Hitos destacados en los 12 meses hasta el 31 de diciembre de 2022

Revolut siguió demostrando la solidez de su modelo de ingresos diversificados con un mayor crecimiento de sus productos de Pagos, Suscripciones y Divisas, así como un aumento de los ingresos por intereses.

Los ingresos crecieron hasta superar los 1.000 millones de euros (923 millones de libras) en 2022, un 45% más que en 2021 (748 millones de euros / 638 millones de libras), gracias al modelo de negocio diversificado de Revolut, con un crecimiento continuo en sus productos de Pagos, Suscripciones y Divisas. Todo ello a pesar de la caída en todo el mercado de la actividad inversora minorista en los mercados de criptomonedas y renta variable en 2022, de la que se había beneficiado la unidad Patrimonio (Wealth) de Revolut en 2021.

Los ingresos por Tarjetas e Intercambio (Cards and interchange) aumentaron un 105% en 2022, hasta 359 millones de euros (306 millones de libras), frente a los 175 millones de euros (149 millones de libras) de 2021.

Los ingresos por Suscripciones (Subscriptions) aumentaron un 48% en 2022, hasta los 185 millones de euros (158 millones de libras), frente a 125 millones de euros (107 millones de libras) en 2021.

Los ingresos por intereses de sus activos se multiplicaron en 2022 hasta alcanzar los 97 millones de euros (83 millones de libras), frente a los 2 millones de euros (1,7 millones de libras) de 2021, impulsados por el aumento de los depósitos, las subidas de los tipos de interés y el desarrollo de las capacidades de tesorería.

Revolut sumó un número récord de clientes el año pasado, dando la bienvenida a casi 10 millones de nuevos usuarios. Los depósitos crecieron un 71% interanual a medida que los clientes confiaban más fondos a Revolut y pasaban de ser usuarios ocasionales a usuarios diarios de la aplicación.

Inversión en crecimiento y oportunidades a futuro

En un contexto de mercado dominado por la incertidumbre y la indecisión, Revolut destinó su excedente de beneficios brutos después de gastos de explotación, 252 millones de euros (215 millones de libras), principalmente a inversiones en:

Ventas y marketing: La empresa invirtió más de 140 millones de euros (120 millones de libras) en marketing en todos sus mercados para impulsar las recomendaciones entre iguales, aumentar su presencia en los canales digitales y lanzar su mayor campaña publicitaria hasta la fecha en el Reino Unido: "Your Way In";

Nuevos productos y expansión mundial: Revolut invirtió más de 76 millones de euros (65 millones de libras) en la creación y el lanzamiento de nuevos productos innovadores, y ahora cuenta con más de 50 productos en todos sus mercados. Revolut también reforzó su plantilla y liderazgo en sus mercados de expansión, sentando las bases para el lanzamiento de nuevos territorios en Brasil (mayo de 2023) y Nueva Zelanda (julio de 2023);

Experiencia del cliente: Revolut duplicó con creces su equipo de atención al cliente,, lo que se traduce en que el 90% de las consultas de atención al cliente se atienden en menos de dos minutos;

Como resultado de esta inversión, Revolut duplicó su plantilla de empleados de c.3.000 a c.6.000, todo ello en un momento en el que muchas otras empresas tecnológicas realizaron despidos masivos e intentaron recortar costes en 2022.

Equilibrio entre rápido crecimiento rápido y rentabilidad

Los resultados financieros de 2022 demostraron el compromiso de Revolut de construir un negocio sostenible que equilibre el crecimiento rápido y la rentabilidad.

A lo largo del año, Revolut siguió cobrando impulso con un aumento trimestral de los ingresos de más del 20% intertrimestral y alcanzando un nivel de margen de beneficio bruto del 80% en el cuarto trimestre.

Este impulso en los ingresos puso a Revolut en una posición de rentabilidad sostenible, con la compañía registrando 27 millones de euros (23 millones de libras) de EBITDA ajustado para 2022, así como 7,5 millones de euros (6 millones de libras) de beneficio neto.

Perspectivas

El buen ritmo de Revolut continuó en los tres primeros trimestres de 2023. La compañía está en camino de acercarse a los 2.000 millones de euros (1.700 millones de libras) en ingresos en 2023 y registrar un margen de beneficio neto de dos dígitos para finales de este año.

En lo que va de 2023, Revolut Retail ha lanzado productos como Cuentas Conjuntas, Tap To Pay, Experiencias y Seguros de Coche, entre otros. Revolut cuenta ahora con más de 35 millones de clientes, más de 8.000 empleados y es la app más descargada en la categoría de Finanzas en nueve países, y entre las tres primeras en 15 países, en Europa.