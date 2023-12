Proyecto LEIA: Google y la RAE unen fuerzas para salvar la lengua española

Es muy probable que actualmente no tengas un diccionario en casa. Y, si lo tienes, seguramente no recuerdes dónde está guardado. Pero hay algo seguro: has consultado alguna duda lingüistica en Google durante el último año. Es por eso que la RAE ha querido dar un importante paso en su digitalización, incluyendo su diccionario dentro de las consultas de Google.

Un paso de gigante que llega a través de lo que ambos colaboradores han llamado proyecto LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial). Un lanzamiento en el que se ha llevado a cabo una muestra de los primeros hitos, cuyo principal objetivo es mejorar el uso del español a nivel global en entornos tecnológicos, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial.

Desde la inclusión de las definiciones del Diccionario de la lengua española (DLE) en el Buscador de Google, hasta la utilización del lexicón (el repertorio léxico del DLE) en el Gboard.

Un acto por todo lo alto

El acto, presidido por el rey Felipe y que contó con la participación del director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, así como con la directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares.

En dicho evento se han ofrecido los detalles de este acuerdo, que es el resultado de la participación de Google en las primeras fases de LEIA. Un proyecto ideado y liderado por la RAE para mejorar el uso del español en entornos tecnológicos y en el mundo de la IA.

Consultas en tiempo real

A partir de ahora, los usuarios de todo el mundo que hagan una consulta de un término en español en la Búsqueda de Google obtendrán los resultados del Diccionario de la lengua española de la RAE. “De la claridad del lenguaje de la inteligencia artificial, la adaptación a las variedades léxicas y fonéticas del español de América, depende que millones de personas puedan acceder a los sistemas que usan las modernas tecnologías”, ha afirmado Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).

Con casi 300 años de historia, el Diccionario de la lengua española es la obra lexicográfica académica por excelencia. Se han publicado 23 ediciones de la obra, convertida, a lo largo del tiempo, en el diccionario de referencia y consulta del español. Actualmente, el diccionario se encuentra en su versión 23.7 en el plano digital.

El DLE cuenta con la participación de las 23 academias de la lengua española presentes en todo el mundo, lo que hace de esta obra lexicográfica una referencia panhispánica.

Por otra parte, Google ha incorporado el lexicón —el repertorio léxico del Diccionario de la lengua española (DLE) de la RAE y de la ASALE— en el teclado del sistema operativo Android, conocido como Gboard.

Así, gracias a una serie de experimentos que han utilizado una metodología de inteligencia artificial llamada «analítica federada», se han mejorado las correcciones de errores, hay una mayor comprensión del contenido para recomendar la palabra correcta, se ha realizado un cambio más fluido entre inglés y español al teclear y ha habido una reducción de sesgos.