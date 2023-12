El sector tech se llena de perfiles femeninos reconvertidos: estos son los 10 más solicitados

El sector tecnológico está presenciando una transformación sin precedentes, no solo en innovaciones y avances, sino también en su fuerza laboral. No en vano, a pesar de no existir cifras claras, es evidente la cantidad de perfiles profesionales que han transformado sus carreras hacia el entorno digital.

Este papel se ha acentuado especialmente en roles de mujeres que venían de carreras más ligadas al mundo de las letras y campos no tecnológicos. Adalab, pionera en España en la formación tecnológica para mujeres, ha intentado poner cifras a esta tendencia.

Los 10 perfiles femeninos que más se reconvierten al sector tecnológico

El análisis de Adalab muestra que las diez principales procedencias académicas de estas mujeres son, sorprendentemente, de disciplinas como:

Administración

Psicología

Turismo

Magisterio

Filología

Diseño Gráfico

Comunicación Audiovisual

Periodismo

Traducción e Interpretación

Trabajo Social

Estas profesiones, que a menudo enfrentan desafíos como la escasez de empleo, condiciones laborales adversas y dificultades para la conciliación, están encontrando en el tech una oportunidad de oro para un reinicio laboral.

Desde Adalab, donde se forma a estas mujeres, se incide en que el éxito de esta transición es notable, con un 90% de las alumnas encontrando empleo en compañías de renombre como BBVA IT, Amazon, Openbank, Accenture, Decathlon, Vueling, Microsoft o Cabify.

Inés Vázquez Ríos, cofundadora y CEO de Adalab, destaca que la edad promedio de estas mujeres es de 32 años, y un 68% estaban desempleadas antes de iniciar su formación. “Estas cifras reflejan la necesidad de oportunidades de empleo y desarrollo profesional que ofrece el sector tecnológico, que no solo está en constante crecimiento, sino que también proporciona condiciones laborales atractivas”, comenta Vázquez Ríos.

Los beneficios para ellas son evidentes: La baja competencia a la hora de buscar empleo, los salarios altos, la flexibilidad que ofrecen este tipo de puestos y las posibilidades de crecer dentro del sector, hacen que sean muy atractivos para quienes buscan una segunda oportunidad.

“El salario medio que perciben nuestras graduadas cuando se incorporan como juniors tras nuestra formación de 3 o 6 meses es de 20.800 euros brutos anuales. Además, el 39% trabajan en remoto y el 41% lo hacen de forma híbrida, lo que facilita la conciliación”, asegura Vázquez Ríos.