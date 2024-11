Se celebra en Barcelona la quinta edición del Santander-CIDOB Future Leaders Forum, una convocatoria que Banco Santander y CIDOB lanzaran hace cinco años en colaboración con el objetivo de identificar y promover el diálogo entre futuros líderes globales, de 35 años o menos, en diferentes ámbitos de la agenda internacional, especialmente en aquellos relacionados con las nuevas tecnologías.

El encuentro permite reunir a una veintena de jóvenes talentos de toda Europa que forman parte de la comunidad del Future Leaders Forum. Este colectivo está conformado por 140 líderes emergentes, provenientes de las cuatro listas Santander-CIDOB 35 under 35 de las anteriores ediciones del programa, y cuenta con una gran representatividad de nacionalidades de Europa, Asia, África y América.

El presidente de la COP29 se marca un farol con el borrador

El presidente de la COP29 cumplió, solo en parte la promesa hecha el miércoles. Ayer presentó un borrador que, sin embargo, no contenta ni a los países ricos y ni a los pobres porque no ofrece puentes como prometía. «Los 61 párrafos están llenos de llamadas, de enfatizar, de tomar nota y de subrayar, pero no aparecen números ni muestra las diferencias que no se han acercado en tres años», dicen los medios.

Cisco publica una lista de consejos para evitar fraudes

Cisco Talos, la división de ciber-inteligencia de Cisco lanza sus consejos para evitar fraudes ante la llegada de la temporada de e-commerce más importante del año -Black Friday, Cyber Monday y Navidades; unas fechas en las que proliferan los ataques. De enero a junio se han registrado más de 200.000 estafas informáticas en España (un 8% más que el año anterior). La principal recomendación es estar atentos.

La patronal del gas, Sedigas reelige presidente

La Asociación Española del Gas (Sedigas) ha celebrado esta semana su Asamblea General Extraordinaria y ha reelegido por unanimidad a Joan Batalla Bejerano como presidente de la organización hasta el año 2028. Este nombramiento marca el inicio de su segundo mandato, tras haber asumido el cargo por primera vez en noviembre de 2020. El presidente cuenta con una dilatada experiencia profesional.

Libros

«El futuro de Europa. El necesario debate sobre la crisis climática y el modelo industrial de Europa» • Antonio Turiel • destino

La crisis climática se acelera, mientras que la crisis social crece con el rechazo a la gentrificación y el auge de movimientos populistas. La crisis energética alterna momentos críticos con periodos de calma, y la escasez de materias primas afecta las cadenas de suministro; a todas ellas ahora sumamos la crisis del agua potable. En este contexto de crisis global, el investigador del CSIC Antonio Turiel plantea el necesario debate sobre el modelo industrial y el futuro que le depara a Europa, un continente particularmente vulnerable por su envejecimiento, la escasez de recursos y una industria superada por potencias como China y Rusia. En concreto, en este libro, el divulgador pone al lector ante una realidad incómoda: el modelo de transición que se está imponiendo es técnicamente fallido.