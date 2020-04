El líder del PP, Pablo Casado ha transmitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que sigue preocupado por las estadísticas que sitúan a España con el mayor número de fallecidos, con el mayor número de sanitarios contagiados y por las previsiones económicas.

A pesar de las dramáticas circunstancias, Casado ha recordado que el PP ha mantenido la “lealtad” con los españoles y “nuestro pacto de Estado ya lo hemos hecho”, aprobando las prórrogas del estado de alarma, dijo.

Después de que Sánchez le haya pedido el apoyo para una nueva prórroga para el estado de alarma que se debatirá el próximo miércoles, el líder del PP ha pedido tres bloques a modo de condiciones: sanitario, socioeconómico y la política de pactos.

Primero los populares exigen que se garantice la protección de los sanitarios y trabajadores, que lleguen ya los test masivos con eficacia y con prontitud y el respeto a nuestros muertos.

En el bloque socioeconómico, el líder del PP pidió que se pague de inmediato la prestación a los tres millones y medio de familias que se han acogido a un ERTE y llevan desde marzo sin cobrar. El segundo punto que haya liquidez para autónomos y empresas, y que llegue paga extra para los sanitarios, sueldo bruto para militares, residencias.

También le ha trasladado al presidente del Gobierno que se rehabilite el portal de transparencia y se incluyan las actas de los expertos y por qué no se mostraron las medidas antes. Imparcialidad en los medios de comunicación es otro de los puntos además de exigir la responsabilidades ante lo que constituye una falta de libertad de los ciudadanos en las redes sociales y digan qué instrucciones se les ha dado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre ello.

Arrimar el hombro, pero en el Parlamento

Casado no estaba dispuesto a “ser utilizado” para compartir los errores y a que no se retractaran los socios del Gobierno. Quiere pactar, pero en el Parlamento. Por ello, los populares consideran que hay que salir de la crisis con “más transparencia y más democracia” y ha propuesto al presidente del Gobierno la creación de una comisión para hablar de esas medidas y donde los partidos políticos tengan la representación que le dieron las urnas y donde pueden acudir también los expertos. Es ahí, indicó el líder del PP, donde se deberían aprobar y elevar al Pleno esas propuestas y se resuelvan con medidas legislativas o Proposiciones no de Ley e iniciar los trabajo también en la comisión de comunidades autónomas para que allí se pueda debatir sobre temas sanitarios y económicos. Además, destacó que también sería “interesante” que se debatieran temas competentes tanto en la comisión del Pacto de Toledo -sobre las pensiones- o la reactivación de la subcomisión del pacto por la Educación.

“Encontrará el hombro del PP en el Parlamento”, dijo Casado que subrayó que es ahí donde los españoles esperan que se pacte y hablen “con la urgencia y la prioridad que marca una terrible pandemia con medidas urgentes y con claridad”. El líder de los populares aseguró que había visto “buena disposición” por parte de Sánchez.

No estaba dispuesto a ser utilizado para compartir los errores Pablo Casado, líder del PP

Para el líder del PP no tenía ningún sentido pactar en una mesa parlamentaria con los socios del gobierno y por ello insiste en que es la sede de la soberanía nacional donde se debe hacer y en esa mesa “no hace falta levantarse” sino que se vota en base a las normas parlamentarias y a la representación que les dieron las urnas. “Comparto hemiciclo con EH Bildu o ERC, pero no me pueden obligar que me siente en una mesa de construcción nacional cuando se sientan los que quieren destruir España”, cuando uno dijo que quería hablar del procés o el otro si no se reformaba el régimen del 78. Para las exigencias para aprobar el estado de alarma, subrayó que el Gobierno tiene que estar a la altura de esa responsabilidad. Además, apuntó que ya saben lo que quieren los de Podemos y recordó que los líderes de la formación morada ya asesoró al Chavismo.

Ante las polémicas palabras del general

Casado aseguró que había pedido explicaciones al presidente del Gobierno ante las palabras del general de la Guardia Civil “porque daba la impresión que las estaba leyendo e iba más allá de un lapsus”. “El estado de alarma no puede ser una alarma del estado”, indicó y considera que a veces rebasa los límites de un estado de excepción. “Llevamos muchos días con sospechas de la persecución de los bulos”. El líder del PP hizo una defensa a la Guardia Civil, un Cuerpo del que dijo “no pone en duda” su trabajo y tras las explicaciones de Sánchez le pidió que lo explique en sede parlamentaria tal y como hará el ministro del Interior el próximo jueves a petición del PP.