El pacto de San Jeronimo: ¿Truco o trato?

Este mismo lunes, un atisbo de esperanza recorría a la sociedad cuando Pedro Sánchez y Pablo Casado anunciaban que se sentarían en una comisión por la reconstrucción nacional en el Congreso de los Diputados. La confianza duró poco, tras conocer que PSOE y Unidas Podemos registraban solos la citada comisión este mismo viernes. Lo hacían sin esperar al principal partido de la oposición. Ante esta situación, LA RAZÓN repasa con expertos politólogos el estado actual del diálogo.

¿Cómo ve que el PSOE y Podemos hayan registrado ya la comisión?

«Es una mala señal». Así lo reconoce Eduardo González Vega ,experto en Comunicación Política en la UCJC. Cree que con este movimiento el Gobierno trata de «marcarse el tanto de quién fue quien creó esta comisión», es decir, que están pensando ya en la reconstrucción del relato. Cree que una foto conjunta de la presentación de la comisión «habría sido ya un paso» y daría «credibilidad» a la sociedad. Estas primeras actuaciones, conllevan a pensar que el pacto no acabará fructificando. «Ni siquiera en el comienzo han sido capaces de ponerse de acuerdo», señala.

Esta realidad tampoco es la adecuada, en opinión de Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia, que llama a que tanto Gobierno y oposición cedan en pro de los acuerdos y alerta de que estos pactos «no pueden ser un trágala para la oposición».

Ante este escenario, ¿hay voluntad real de llegar a acuerdos?

Los expertos consultados creen que es innegable la necesidad de consenso político. Sin embargo, sobre el papel, lo ven difícil: «Los consensos son complicados, pero van a ser necesarios ante el escenario de tanta polarización», cree Manuel Mostaza. El experto Pablo Simón no confía en que los pactos lleguen en el formato de una comisión . «No es probable que lleguen los pactos, veremos más bien reproches en la gestión de la crisis», argumenta. Manuel Mostaza incide en que con Podemos en el Gobierno será más difícil llegar a acuerdos con PP y Cs. «Desde su llegada a la vida política es la primera vez que un partido con implantación fuerte impugna todos los consensos», en referencia al PSOE. Más positiva es Verónica Fumanal, presidenta de la Asociación de Comunicación Política (Acop): «Si hay voluntad sincera, por parte de todos los partidos, hay espacio para el acuerdo», asegura.

¿Hay otro camino para solucionar la crisis?

No existe otro camino. «Si el pacto se busca con interés se podrá conseguir, con casi 23.000 fallecidos la ciudadanía necesita soluciones y no sé si los partidos pueden permitirse empezar este camino para no llegar hasta el final», remarca González Vega.

¿A quién puede perjudicar más no llegar a pactos?

Verónica Fumanal cree que «de esta crisis saldrán dos tipos de liderazgos: aquellos que hayan sabido pactar desde la humildad y la generosidad, pensando en que es mejor para los ciudadanos. Y los liderazgos que entienden que pueden hacerlo solos, sin ayuda y que además consideran que esta situación se puede hacer partidismo o críticas para derrocar al contrario. González Vega cree que "si no hay pactos perjudicará a todos los partidos, pero la responsabilidad recae en quien gobierna”, recuerda. Mostaza cree que el Gobierno “ha sido inteligente lanzando los pactos” pero seguimos sin saber en lo que se van a traducir, resume. Cree que aún es pronto para anticiparse a resultados pero que “dependerá de como venda cada uno el papel que ha jugado”.

¿Cree que los partidos tratan de sacar rédito político?

Fumanal opina que «el consenso será un valor muy positivo que podrán rentabilizar posteriormente quienes tenga el nivel de miras. Los que intenten obtener un rédito partidista, se equivocarán». Simón cree que el PSOE está tratando de ofrecer pactos «para tratar de cabalgar la ola que sale de los sondeos» sobre que la ciudadanía quiere pactos. En cuanto al PP, opina que Pablo Casado no quiere dar la sensación de que «rechaza los pactos porque tienen buena imagen social». Pero, reflexiona, «al PP no le interesa atarse a la gestión económica del Gobierno» y que desde Génova creen que la situación de crisis le generará desgaste a Sánchez. Valora que el PP mira hacia Vox, pues «si el PP se aviene a pactar con el PSOE, Santiago Abascal puede intentar capitalizar la oposición», reflexiona.