En la decimotercera conferencia de Presidentes, el líder del Ejecutivo Pedro Sánchez ha podido comprobar el enfado de los presidentes autonómicos tras el cambio de criterio respecto al fondo de reconstrucción de 16.000 millones de euros no reembolsables para las comunidades para paliar las consecuencias sanitarias y económicas del coronavirus. Como ha avanzado este diario y ha confirmado el presidente del Gobierno, el montante se repartirá en función de la población de cada comunidad y no dependiendo de la incidencia que haya tenido el coronavirus en cada una de ellas.

Con el nuevo giro de Moncloa, se primará en el reparto el peso poblacional, una medida que perjudicará a comunidades como Madrid, Cataluña, Castilla y León o Castilla-La Mancha. De hecho, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha mostrado a Pedro Sánchez su malestar al considerar que su comunidad será perjudicada por el reparto. Torra reclamó que los fondos que lleguen de la Unión Europea y que el déficit pase del 0 al 1%, así como que se permita liberar el superávit de las entidades locales, para que haya el fondo suficiente para no ahogar a Cataluña, según trasladan fuentes presentes en la reunión a Ep.

Fuentes gubernamentales de Castilla-La Mancha trasladan a LA RAZÓN que no están de acuerdo con el nuevo giro. En la videoconferencia, Emiliano García-Page ha insistido en que es “injusto” este cambio de criterio, algo que no se puede compartir, toda vez que se trata de un fondo extraordinario que tiene que ver con el grado objetivo de la afectación de la enfermedad. "Creemos que es de justicia que se mantenga en el primer cupo de reparto como mínimo lo que estaba establecido en función del gasto. Otra cosa será ver el descenso de los ingresos, que será diferente”, ha expuesto García-Page a Sánchez.

Desde Galicia, su presidente Alberto Núñez Feijóo, ha pedido rebajar el IVA del turismo y dar libertad a las comunidades autónomas para decidir el destino de los recursos que les lleguen del fondo no reembolsable, informa Ep. Además, reclamó un plan industrial para no perder puestos de trabajo en ese ámbito, citó concretamente el caso de Alcoa, las empresas instaladas en el litoral y el sector de la automoción, y anunció por su parte “vacaciones fiscales” hasta el mes de noviembre para sostener el empleo.

Las críticas llegan también desde Murcia. Su presidente Fernando López Miras cree que el cambio de criterio no tiene en cuenta la población protegida ni el equilibro territorial y sigue siendo injusto para los murcianos. He pedido al presidente Sánchez que compensen a comunidades peor tratadas como la Región de Murcia. “Los murcianos seremos los más perjudicados en ese reparto para seguir protegiendo a la población y los que menos recibiremos de toda España por habitante”, ha reivindicado. “No se nos hace justicia al no tener en cuenta los criterios de reparto, que aún desconocemos, los principios básicos de equidad, equilibrio territorial y población protegida y a proteger, que debería ser el máximo factor que se tenga en cuenta para incrementar las medidas sociales y frenar los efectos económicos de la pandemia”.

Desde Castilla y León, su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su malestar al presidente del Gobierno, porque a su juicio, el fondo debería ir íntegro a la lucha contra la enfermedad para cubrir los sobrecostes reales de las comunidades autónomas. Critica también que el nuevo reparto “castiga a las regiones que más han sufrido la pandemia”. A su juicio, "es un reparto injusto y deja en la estacada a las Comunidades que más han sufrido” por la crisis sanitaria.

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha sido prudente en sus declaraciones, aunque confía en que "además de atender a las ciudades donde la densidad de población sea más grande, se sigan considerando los criterios sanitarios”.