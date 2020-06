Calvo advierte de que si los brotes se agravan el Gobierno podría volver a decretar el estado de alarma

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este martes que si los rebrotes de coronavirus se agravan el Ejecutivo se plantea “decretar la alarma en una parte del territorio, si no en todo”. “Ojalá no lo tengamos que hacer, pero seremos contundentes para proteger la salud. Llegado el momento, el Gobierno volverá a dar señales de responsabilidad”, ha sostenido Calvo en una entrevista en Antena 3, recogida por Ep.

Con todo, la vicepresidenta ha explicado que en este momento los 12 rebrotes activos en España “están controlados”, y que el país se encuentra “en una situación” que entra “dentro de lo previsible”, por lo que no haría falta recurrir de nuevo al estado de alarma. “Tengo que decir que va a haber brotes. Lo importante es que los tengamos controlados lo más rápido posible y que todos los que tengan síntomas reaccionen muy rápido yendo a los centros sanitarios. Lo importante es la rapidez”, ha apuntado Calvo.

En esta línea, la vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno ya actuó de forma responsable y con contundencia en el momento en el que la OMS decretó la pandemia. “Fuimos a la medida más severa, que era confinar, y dijimos que era así porque no había otra manera”, ha añadido.

EL GOBIERNO ALUDE A LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

Por ahora, lo que el Ejecutivo “se plantea” es que todos los ciudadanos puedan “contribuir” con su “cuota” para no tener que volver a aplicar este mecanismo constitucional que decayó el pasado domingo más de tres meses después de su entrada en vigor. “Pero, llegado el momento, el Gobierno puede decretar la alarma en una parte del territorio si no en todo”, ha incidido, para después recordar que no existe otra ley a la que el Ejecutivo pueda recurrir para restringir la movilidad de los ciudadanos. La vicepresidenta se ha expresado así después de que el Ministerio de Sanidad notificase este lunes que, en estos momentos, tiene detectados hasta 11 brotes activos de COVID-19, lo que supone un total de 36 desde el 11 de mayo, cuando comenzó el funcionamiento del nuevo sistema de vigilancia de casos. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señaló este lunes que la epidemia de coronavirus en España sigue “una tendencia descendiente muy suave”, en la línea con lo observado en las semanas anteriores. “Estamos detectando mucho más que hace unas semanas o meses, lo que nos pone en una situación mejor para poder reaccionar ante los brotes”, comentó.