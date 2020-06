Feijóo e Iturgaiz advierten del nacionalismo del “cuanto peor para España, mejor”

El candidato a la lendakaritza por la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz y el presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la reelección de los populares, Alberto Núñez Feijóo han mantenido un encuentro telemático a través de Youtube de cara a las elecciones del próximo 12 de julio que se celebran en País Vasco y Galicia.

En él conversaron sobre fútbol, la crisis de la pandemia, el nacionalismo, el problema económico los pactos del Gobierno o la preocupación por el nacionalismo.

Iturgaiz, denunció la “pandemia política y secesionista” que vive España con un gobierno de PSOE y Unidas Podemos que quiere que, en Galicia, Cataluña, País Vasco y Navarra se celebren “referéndum de autodeterminación para que puedan romper con el resto de España”. Además, lamentó que la pandemia de coronavirus ha llegado “en el peor momento para España” porque cuenta con un Ejecutivo que “solo intenta mantenerse en el poder con los comunistas” y “aquellos que quieren destruir a España”. Feijóo indicó que estamos ante un “Gobierno que no gobierna” sino que “solo le interesa el poder”. A eso lo denominó como “burócratas del poder” y destacó que gobernar con el apoyo de Bildu en Navarra, en municipios con ERC, o tener de socios a partidos independentistas “es demoledor”.

Iturgaiz rechazó la reforma del estatuto planteada por PNV e EH Bildu porque cree que “quieren hacer vascos de primera, los nacionalistas”, y que “los constitucionalistas” sean “vascos de regional preferente”. También criticó que el PSOE pacte con estas dos formaciones y cree que tiene a estos partidos y a ERC, “cuando quiere”. “De manera visible, lo que quiere es aislar a la derecha y al centro-derecha y a los constitucionalistas y hacer ese frente popular entre la izquierda y con los que quieren romper España, con los secesionistas, con los golpistas, para una nueva constituyente”. Además, advirtió de que el PSOE quiere que “desaparezca la monarquía parlamentaria y haya una España federal”.

Por su parte, Núñez Feijóo, consideró que los nacionalismos son “un cáncer para España” y que no podemos “estar en el diván de un psiquiatra preguntándonos qué somos” continuamente. Defendido que un presidente autonómico “es el primero que tiene que cumplir la ley, porque representa la ley, la Constitución y el estatuto autonómico”. “Si un presidente autonómico es el primer insumiso, el primer rupturista, empezamos con un gravísimo problema”, dijo. Por ello, el candidato gallego espera que los partidos mayoritarios vascos no caigan en el error de plantear estatutos rupturistas” porque sería una “pésima noticia para las familias vascas, empresas y actividad económica industrial y laboral de Euskadi”. “Sería demoledor. Espero que esto no sea así”, insistió.

El candidato a la reelección en Galicia recordó que el PP apuesta por “una confederación de estados, de naciones, que es la Unión Europea”. “Lamentablemente no estamos viviendo una época de la política con mayúsculas. Es la peor época política en los últimos cuarenta años”, afirmó.

Irturgaiz se refirió a Feijóo como el “lenkadari gallego”y criticó la gestión de la crisis de la pandemia del Gobierno frental y lo comparó con la realizada desde Galicia. “Los gallegos y vascos reconocemos la transparencia que hubo en tu gobierno, donde puso en valor que se anticiparan en la realización de test masivos o la compra de respiradores antes de que se decretara el estado de alarma. Además, destacó que le preocupa “el empleo y la dignidad de la gente porque esa es la llave de la libertad”.

Feijóo consideró que el Gobierno no está siendo “sensible” con el sector económico y que el “planteamiento ideológico” del Ejecutivo es “hacer inviable” las empresas electrointensivas. “Podía haber aprovechado para activar una solución como una tarifa eléctrica competitiva, pero no lo ha hecho”, recordando así la situación de Alcoa o las antiguas plantas de esta compañía en Galicia y Asturias.