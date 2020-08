El PP registra la comisión sobre las cuentas de Podemos anunciada por Gamarra en LA RAZÓN

El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una petición para crear una comisión de investigación sobre la financiación de Podemos. Una iniciativa que la nueva portavoz de los populares en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, anunciaba en la entrevista concedida a LA RAZÓN publicada hoy.

En la exposición de motivos que los populares han registrado en el Congreso, recuerdan que “desde hace algún tiempo la financiación de Podemos viene siendo objeto de atención ante los múltiples indicios de anomalía e irregularidades” y cómo esas circunstancias han derivado en una “causa abierta en los tribunales ante la presunta corrupción de dirigentes y miembros de dicha formación política que podrían haber utilizado indebidamente fondos públicos para su beneficio particular o el de su propio partido”. Esta situación, subrayan los populares, “exige el pleno esclarecimiento en sede parlamentaria de lo ocurrido: las causas penales se resolverán, pero las responsabilidades políticas debe dirimirse en el ámbito que nuestra Constitución diseñó: las Cortes Generales”.

La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, explica en la entrevista publicada por este diario que el hecho de que Pedro Sánchez comparta Gobierno con un partido imputado como Podemos demuestra la “hipocresía” del presidente del Gobierno: “Vamos a exigir muchas explicaciones, para empezar a través de una comisión de investigación que vamos a registrar sobre la financiación de Podemos para que se retrate el señor Sánchez y para que vean los españoles si a Sánchez le importa la corrupción de verdad o no. Queremos explicaciones. Si Podemos no tiene nada que ocultar, no tendrá inconveniente en que esa comisión de investigación se desarrolle en el Congreso. Si Podemos la quiere bloquear, el PSOE tendrá que demostrar si está dispuesto a estar en el poder a cualquier precio o si está dispuesto a que se investigue lo que su socio ha hecho en relación a la turbia financiación que se está descubriendo y que los tribunales ya están investigando”.

El objeto de la comisión de investigación sería, según el PP, la investigación y la determinación de “responsabilidades políticas por la presunta financiación irregular de Unidas Podemos”, mediante el análisis de circunstancias como, por ejemplo, si los de Iglesias se “han dotado de fondos opacos con donaciones irregulares, si se han hecho adjudicaciones irregulares de contratos o se han utilizado otros cauces de financiación irregular”. Los populares plantean que la comisión esté compuesta por cuatro representantes del PP, cinco del PSOE, tres de Vox, dos de Unidas Podemos, dos del Grupo Plural, dos del Grupo Mixto, dos de Ciudadanos, dos de ERC, uno del PNV y uno de EH Bildu y los acuerdos se adoptarían por voto ponderado.