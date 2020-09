Calvente asegura ante el juez que “Iglesias, Montero, Mayoral y Juanma del Olmo estaban detrás del montaje” del robo de la tarjeta de Dina

Justo en el día que la Audiencia Nacional ha devuelto al vicepresidente segundo del Gobierno recupera su condición de perjudicado en el caso Dina en el que se investiga la sustracción del móvil a su ex colaboradora Dina Bousselham, salen a la luz unos audios del ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente, ante el juez Manuel García Castellón en los que denuncia que hubo un plan de la dirección de Podemos para hacer pasar el robo del móvil de Dina Bousselham como una operación de las cloacas para perjudicar a la formación morada.

Según los audios a los que ha tenido acceso Onda Cero, el ex letrado moado denuncia que la cúpula del partido sabía que el robo del móvil de Dina Bousselham no procedía de las cloacas del Estado, pero que urdieron una “patraña” para hacerse pasar por las víctimas. En sus palabras, "a mí me confirman que hay un gabinete de crisis formado por cuatro personas: desde el líder, Iglesias, Irene Montero, Rafa Mayoral y Juanma del Olmo”. Calvente denuncia además haber sufrido amenazas dentro de la formación. “Hay mucho loco en Podemos y en sus bases, muchos radicales, mucha ‘Kale Borroka’”.