García Egea llama a Iglesias “monaguillo de Sánchez" y “okupa de La Moncloa”

Nuevo rifirrafe entre el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicepresidente segundo del Gobierno a cuenta de las ocupaciones en España, un fenómeno residual, pero que ha ganado protagonismo este verano. El diputado popular comenzó fuerte contra Pablo Iglesias, recordándole que es el único que no va a ganar “nunca” unas elecciones de todos los que estamos aquí. “Si está ahí sentado es porque Sánchez necesita un monaguillo para esta misa, y ya de paso le hace el trabajo sucio con Bildu”, le indicó en alusión a la negociación paralela sobre los Presupuestos Generales que mantiene con los abertzales e independentistas.

El secretario general del PP le ha indicado que es importante que escuche la respuesta de Sánchez, en la que no descartó que “si le imputan, quizá le cesen ese mismo momento”. “A usted no le preocupan los autónomos sin ayuda ni la cola del paro, por ello, llevan toda la mañana intentando meter sus manos en la Justicia”. García Egea ironizó: “Viendo los escándalos que le cercan a usted y a su Gobierno, Maxim Huerta no debe entender hoy nada en su casa”. El secretario general de los populares le apuntó que si Sánchez quiere renovar las instituciones solo hay “una condición: que Iglesias pinte lo mismo que ha pintado en la fusión de Bankia y la Caixa”.

García Egea también le preguntó al vicepresidente si está del lado de los okupas o de los ciudadanos. “¿Ha sido okupa alguna vez?", le preguntó e indicó que con ello no se refería "al último año que lleva en Moncloa”- “¿Considera que las okupaciones conflictivas suponen un grave problema para los vecinos y ciudadanos?”, volvió a insistir. Por su parte, Iglesias le afeó a García Egea que haga sus interpelaciones sin preparárselas y le preguntó si conoce la diferencia entre “ocupación” y “allanamiento”.

Posteriormente, el vicepresidente enumeró algunos pronunciamientos de magistrados, incluso conservadores, en los que valoraban las ocupaciones como un fenómeno residual que no afecta a viviendas habituales -eso supondría allanamiento-, sino -en su mayoría- a viviendas de bancos. “Los fondos buitre son los caseros”, resumió Iglesias. En este punto, el líder morado rescató la Constitución para asegurar que “este Gobierno va a trabajar en su cumplimiento”, en concreto, en el artículo 47 que asegura que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”, una “especulación”, dijo Iglesias, a la que “han contribuido los gobiernos del Partido Popular”.