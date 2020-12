La ministra de Asuntos Exteriores ha anunciado que Londres y Madrid han llegado a un “principio de acuerdo” para “derribar la Verja” e incorporar la colonia británica al espacio Schengen con España como país controlador y el apoyo durante 4 años de Frontex. A partir de estos momentos, España tendrá que presentar en Europa este “principio de acuerdo” para que Gibraltar pueda acceder al espacio de libre circulación de Schengen.

Entre las muchas cosas que Laya ha dejado en el aire, la jefa de la diplomacia española no ha explicado cómo se puede anunciar el “derribo de la Verja” cuando el Tratado de Utrech especifica claramente que no puede haber contacto por tierra entre la colonia y el resto de España. Sea como fuere, la ministra ha especificado que España sigue “fiel a sus principios” y ha asegurado que no se ha renunciado a la reivindicación de soberanía sobre la última colonia en Europa.

“Tras muchas horas de negociación y dos noches en blanco”, son palabras de la ministra, se ha alcanzado este principio de acuerdo que se remitirá ahora a Bruselas y que, tras las conversaciones y negociaciones entre Londres y la UE, se espera pueda ser aprobado en 6 meses. Laya ha tranquilizado a los trabajadores transfronterizos -cuyo número no se conoce exactamente- y ha asegurado que hasta que se firme definitivamente el tratado se mantendrá la fluidez en la Verja.

Laya ha querido agradecer al presidente del Gobierno su apoyo tras la consecución del acuerdo y también a Fabian Picardo y su equipo. La ministra informará durante la tarde a todos los partidos con representación en la Comisión de Exteriores del Congreso.

La aplicación de Schengen a Gibraltar significa que España perderá el control de la Verja y que los puntos de entrada a la colonia -el aeropuerto y el puerto- estarán en el control de técnicos de Frontex. Laya espera que esto sirva para “construir confianza” pero está por ver si la cesión que ha realizado el Gobierno de Sánchez tiene repercusiones a largo plazo sobre la pretensión de soberanía de España sobre esta colonia británica en su territorio.