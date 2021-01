Vox recuerda a Casado que “se confunde” de enemigo y critica su foto “postureo” con una pala

Vox ha hecho una reflexión sobre las consecuencias del temporal “Filomena” donde, el Vicepresidente Primero de acción política del partido, Jorge Buxadé ha recordado que no solo en Madrid ha tenido efectos en Madrid sino en toda España y con especial incidencia en las dos Castillas; “esa España vaciada y abandonada por los gobiernos de Sánchez e Iglesias”, destacó. Por ello, recordó que los de Abascal exigirán responsabilidades a los gobiernos autonómicos y al Gobierno central. “Hay cosas que se pueden evitar poniendo todos los recursos al servicio de la región”.

Buxadé ha criticado también la imagen viral del líder del PP, Pablo Casado con una pala retirando nieve a las puertas de varios centros de salud. “Yo la verdad que me dedico a la política desde hace año y medio y nunca me he hecho una foto de postureo”. Además, destacó que si alguna vez se hace una foto así “le pido a los afiliados de Vox que me lo recriminen”. Los de Abascal consideran que, si se está ayudando a la gente, “como muchos hemos ayudado a nuestros vecinos no lo publiquemos porque entramos en algo un poco obsceno”. Aun así, indicó que le parece “muy bien” que haya acudido a esos centros de salud. Vox considera que los políticos están para ejercer su responsabilidad y que Casado lo que tendría que haber hecho es “decirle al alcalde y a su presidenta que hubieran puesto todas las medidas necesarias. Lo que no es evitable ni previsible es que no se hayan puesto todos los medios necesarios para que los ciudadanos puedan transitar por las calles y la provincia con plena libertad”.

Con respecto a la entrevista de Pablo Casado en LA RAZÓN en la que asegura que la ruptura que escenificó con los de Abascal en la moción de censura no tiene marcha atrás y donde subraya que “la fragmentación de nuestro espacio electoral sólo ha beneficiado a los nacionalistas y al conjunto de la izquierda”, los de Vox responden: “Siguen confundiéndose de enemigo, igual que se confundieron en la moción de censura”. Buxadé apunta que el PP sigue los “mismos errores; no entender lo que está sucediendo” algo que, considera “produce desesperanza” y dejó claro que “en Vox sabemos muy bien quién es el enemigo de la unidad de España, de la libertad y de los españoles”.

Asalto al Capitolio

Sobre las declaraciones en las que el líder del PP donde asegura que Vox siempre ha defendido a Trump y critica que “ni siquiera han condenado el asalto al Capitolio, que es el hecho más grave que ha pasado en los últimos tiempos de la democracia más antigua del mundo” el coordinador de acción política afirma rotundo: “Casado miente vilmente. Abascal dejó absolutamente clara la posición sucedida en el Capitolio” al tiempo que recordó al líder del PP que Vox espera las condenas de su partido a los actos de violencia que han sufrido sus candidatos y líderes en las campañas de Galicia, País Vasco y en Cataluña. Sobre si siguen viendo a Trump como un referente del partido Buxadé recordó que en Vox “no servimos a personas concretas, servimos a los españoles, a su capacidad de decidir, a la necesidad de que todos puedan acceder a una vivienda. Estas son nuestras ideas y si en esto coinciden con las de Trump, pues perfecto; y y si no coinciden, pues también”.