5.452,6 euros al mes, el suculento sueldo que cobra Simón

En los cerca de doce meses que han transcurrido de pandemia, el salario que percibe Fernando Simón se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados por el Gobierno. Envuelto en la polémica desde que el 31 de enero de 2020 afirmara que España no iba a tener, «como mucho, más allá de algún caso diagnosticado», el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y portavoz «científico» oficial en materia de coronavirus ha gozado de una especial protección por parte del Ejecutivo y, particularmente, de Salvador Illa, hasta su salida del Ministerio de Sanidad.

El propio Pedro Sánchez no ha dudado en alabarle y el hoy candidato del PSC a la Generalitat agotó incluso todos los recursos que tenía a mano para no revelar los nombres de los supuestos expertos que acompañaban al médico aragonés en la toma de decisiones hasta que, presionado por el Consejo Nacional de Transparencia, no tuvo más remedio que hacerlos públicos. Expertos que, en realidad, eran técnicos a las órdenes del propio Simón.

Esta protección especial ha llevado también al Ejecutivo a eludir ofrecer cualquier dato sobre su retribución pese a las consultas que le han llegado al respecto a través del Portal de Transparencia. A pesar de este bloqueo informativo, LA RAZÓN ha podido acceder de fuentes no oficiales de Sanidad a información relativa a la retribución que percibe por el desempeño de su cargo. Simón es un funcionario de nivel 30 que accedió a la Administración a través de una oposición y cobra 5.452,6 euros brutos al mes más tres pluses cuya cuantía puede oscilar y el Ministerio oculta con celo, pues no informa de ella ni a los sindicatos que integran la Junta de Personal de Sanidad, Consumo y Derechos Sociales, los tres departamentos en los que se subdividió el Ministerio para dar cabida a Pablo Iglesias y a Alberto Garzón.

Los 5.452,6 euros fijos mensuales son la suma de varias partidas. 1.203,56 euros corresponden al sueldo en sí. Un salario relativamente bajo pero común en la Administración pública para los titulados superiores, que aumenta a través de otro concepto, el llamado complemento específico, ligado al puesto desempeñado. En el caso de Simón, este complemento asciende a 26.405,82 euros anuales que, divididos en 14 partes , arrojan una suma de 1.886,13 euros mensuales. Entre el sueldo y el complemento la remuneración asciende ya a 3.089,69 euros brutos. A esta cantidad hay que añadirle el complemento de destino, que lleva aparejado para Simón otro ingreso extra de 1.051,31 euros brutos. Sumado a los anteriores conceptos, arroja un nuevo saldo de 4.141 euros brutos. La retribución de este médico no se detiene ahí. En concepto de productividad por dedicación y horas trabajadas, percibe 1.075 euros al mes, por lo que la percepción se eleva a 5.216. Pero Simón gana más que eso.

El portavoz también recibe 47,32 euros al mes por cada trienio de ejercicio que acumula en la administración. Como lleva más de 15 años en calidad de funcionario, suma cinco trienios y este capítulo le reporta mensualmente 236,6 euros más, con lo que la remuneración de Simón asciende a 5.452,6 euros brutos cada mes.

Nómina Fdo Simón

Esta es la cantidad «fija» que cobra este médico que no realizó el MIR y que, por tanto, carece de especialidad. Si se multiplicara por 14, la suma ascendería a 76.336,4 euros anuales. Cabe recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, percibe 84.845 euros anuales fijos; la vicepresidenta Carmen Calvo, 78.000, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, 75.531. Unos montantes que difieren de las retribuciones que, en general, perciben el resto de personal que ha resultado esencial por su trabajo durante la pandemia. Un médico con plaza fija puede recibir entre 2.888 y 3.352 euros al mes dependiendo de la comunidad en la que trabaje. Un bombero cobra entre 2.500 y 3.300 euros brutos, aunque el sueldo puede variar dependiendo de los complementos. El salario de un policía nacional de Escala Básica es de 781,39 euros, sin complementos. Un profesor titular de Universidad puede reportar al mes 2.000 euros sin complementos y un catedrático universitario, entre 3.000 y 6.000 euros.

El salario de Simón excede, sin embargo, de esos 5.452,6 euros. Hay tres pluses que lo disparan y cuya cuantía no ha trascendido. Se trata, según las mismas fuentes, de «gratificaciones», una partida que determinan los jefes de Simón, entre los que figuran la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio; la secretaria de Estado, Silvia Calzón, la Subsecretaría y la propia ministra. Dichas fuentes aseguran que el reparto es discrecional y que se han dado casos en algunas unidades del pago de gratificaciones a funcionarios que no ha recibido su superior. Simón también cobra lo que se conoce como «bufanda», una productividad anual, así como otra partida en concepto de productividad por Covid que se creó bajo el mandato de Illa ante la sobrecarga supuso en algunas áreas la irrupción de la pandemia.

Las mismas fuentes aseguran que sumando estos conceptos, Simón podría percibir unos ingresos mensuales brutos superiores a los 7.000 euros. Como ya ha informado este periódico, el hoy director del CCAES logró plaza de funcionario en 2006 durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Elena Salgado como ministra de Sanidad. El aragonés fue uno de los aspirantes aprobados en el proceso selectivo por el sistema de acceso libre en el Cuerpo de Médicos Titulares que puso en marcha entonces el Ejecutivo. La orden SCO/386/2006 de 8 de marzo hace pública la relación de aprobados en la convocatoria. El responsable del CCAES quedó quinto en ella entre los 18 aspirantes seleccionados. Simón logró 34,26 puntos, y el primero, Mario Cardaba Arranz, obtuvo 39,74.

Su destino fue la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con un nivel 24, seis menos que el de ahora. En concreto, recaló en la Subdirección General de Medicamentos de Uso Humano. Otros compañeros de promoción fueron ubicados en la Dirección General de Salud Pública, la misma área en la que hoy se sitúa el CCAES, centro creado en 2004 por medio de una orden ministerial por Ana Pastor cuando era ministra.