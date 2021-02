El estreno de Iceta: sin Sánchez, citando a Fraga, defendiendo la “nación catalana” y el diálogo

El pequeño reajuste de Gobierno, que llevó a cabo Pedro Sánchez para encajar la salida del ministro de Sanidad Salvador Illa del Ejecutivo trajo al que era candidato a la Generalitat, Miquel Iceta, al Consejo de Ministro. En su estreno este miércoles en el Congreso de los Diputados, el catalán no ha estado arropado por el Presidente Sánchez que ha abandonado la sesión antes de Iceta tomará la palabra para responder a las preguntas de los diputados.

En su primera intervención, Iceta se ha enfrentado a sus fantasmas del pasado y a sus declaraciones sobre las ocho naciones que componen España. La primera que ha interpelado al ministro fue la diputada popular Macarena Montesinos que le ha preguntado si considera compatible su programa de guardar y hacer guardar la Constitución con sus afirmaciones relativas a la existencia de ocho naciones en España. A lo que Iceta ha respondido que “desde 1978, todas sus afirmaciones se enmarca en la Constitución”.

En este sentido, desde su asiento como diputado, ha vuelto a reiterar su defensa de la “nación” catalana, una de las ideas que ha defendido como líder de los socialistas catalanes antes de desembarcar en Madrid. En este sentido, el ministro ha diferenciado la “nación como depositaria de la soberanía” de aquella “comunidad que pretende autogobernarse”, la definición que, en su opinión, debería aplicarse a Cataluña.

En este sentido, el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública ha acusado al PP de querer “expulsar a todos los que no comparten su visión estrecha de la Constitución” y ha recordado que “quien dijo que ‘nación’ y ‘nacionalidad’ era lo mismo, fue Manuel Fraga Iribarne, un nombre que les sonará”.

Desde el PP le han reprochado que “viene de retiro dorado al Consejo de Ministros para completar la tarea inacabada de la mesa de autodeterminación, el indulto y la desvertebración plurinacional de España”. “Ya no engañan a nadie. Es sabido por todos que el PSC y ERC son los mismos”, le ha espetado.

Por su parte, la portavoz y candidata de Junts a las elecciones del 14-F, Laura Borras, ha felicitado a Iceta por su nuevo cargo como ministro, al tiempo que le ha reclamado que “resuelva los incumplimientos que el Estado acumula con Cataluña”. “Confiamos en su llegada para un cambio radical”, le ha dicho.

Por otro lado, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas se reencontraba con Iceta en un Parlamento y su pregunta fue en clave catalana: “¿Cuáles son las prioridades del nuevo Ministro de Política Territorial y Función Pública en relación a la situación de Cataluña?”

El ministro Iceta celebró coincidir nuevo con Arrimadas y aseguró que sus prioridades serán las que tenían sus predecesores de la bancada azul en el cargo y “las que marcó Sánchez en su debate de investidura”.

Arrimadas reprochó a Iceta que ya hayan convocado la mesa de diálogo porque, subrayó, eso deja claro cuáles son sus prioridades: “En el próximo gobierno de Cataluña estarán con ERC. Si no, ¿para qué esa mesa? Son los mismos temas de la rueda de Hámster de siempre” al tiempo que criticó que se den privilegios a los fugados y encarcelados por el procés mientras que, para los demás comerciantes, hosteleros, autónomos, “mano dura”. La líder de Cs pidió que quiere por primera vez un gobierno de constitucionalistas en Cataluña y no un tripartito.

Por su parte, Iceta indicó que él se clasifica dentro de los políticos que “resuelven problemas” y que Cataluña “hay un problema, y no hay problema que no se disuelva a través del diálogo dentro de la ley” al tiempo que subrayó que desde que Sánchez e Iglesias gobiernan en coalición no ha habido más referendos ilegales ni declaraciones ilegales de independencia. “Algo tendrá que ver con esa disposición al diálogo”, le respondió.