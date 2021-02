Iglesias presiona con el “caso Bárcenas” para activar ya la reforma agravada del CGPJ

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha visto, en el escrito remitido por Luis Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción apuntando a Mariano Rajoy por la “caja B” del PP, una excelente oportunidad para redoblar la presión sobre su socio de coalición para avanzar en la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para rebajar las mayorías para la elección de los vocales que lo componen. El líder de Unidas Podemos ha señalado que el “caso Bárcenas” explica el “empeño” del Partido Popular por bloquear “indefinidamente” su renovación. “¿Por qué el PP está tan empeñado en controlar el Consejo General del Poder Judicial bloqueando indefinidamente su renovación? Bárcenas os lo explica”, ha señalado en su perfil de Twitter, incluyendo pantallazos de distintos extractos publicados en medios del escrito del ex tesorero popular ante la Justicia.

Los morados han iniciado una ofensiva en este sentido, que iniciaba el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, con un mensaje en la misma línea, en el que aseguraba que el ‘caso Bárcenas’ es “la prueba del algodón que demuestra el porqué del secuestro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del PP”. No han sido los únicos, también otros cargos se han sumado a esta campaña de presión pública, que apunta directamente a la reforma de las mayorías del CGPJ que dejaron en “stand by” a la espera de que el PP se aviniera a renovar de motu proprio el órgano de gobierno de los jueces.

Precisamente ayer, el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, se mostró convencido de que el Congreso acabará rebajando las mayorías necesarias para elegir al Consejo General del Poder Judicial porque el bloqueo de su renovación por parte del PP “no se puede aguantar” toda la legislatura. El PSOE y Unidas Podemos llegaron a registrar una iniciativa para reformar el sistema de elección de los miembros del CGPJ con el fin de rebajar la mayoría de dos tercios que actualmente se exige en el Congreso y que hace imprescindible la concurrencia del PP. De este modo, los morados quieren dejar de lado a la formación de Pablo Casado y poner a operar la mayoría de la investidura, con ERC y EH Bildu, para elegir al órgano de gobierno de los jueces.

Sin embargo, en el PSOE no comulgan con esta estrategia y en aras de facilitar un acuerdo con el PP, que en Moncloa aseguran que “ya está cerrado” para renovar el CGPJ, Sánchez de comprometió durante la moción de censura de Vox a dejar aparcada la reforma y promover el pacto. Pero el PP no acaba de certificarlo y esto obligó a impulsar una reforma limitada para acotar las funciones del Poder Judicial, una vez agotado su mandato -actualmente lleva más de dos años en esta situación- para calmar las ansias de Podemos y presionar al PP para cerrar el pacto. No obstante, la inminencia de las elecciones catalanas y la pugna abierta entre populares y Vox en este territorio dejaron el acuerdo para después de la contienda electoral.