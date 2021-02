Rufián, sobre el ‘efecto Illa’ en Cataluña: “Es un yogurt que caduca o un desodorante”

La primera sesión de control al Gobierno tras el receso de Navidad está siendo monopolizada por dos asuntos: las próximas elecciones en Cataluña y el informe del Consejo del Estado. En este sentido, el portavoz de ERC ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez por la salida de Salvador Illa en los peor de la pandemia. A la pregunta de si “le parece oportuna” la desbancada; Sánchez le ha preguntado si “le molesta más que deje de ser ministro o candidato de la Generalitat” para después alabar la valía de la nueva ministra Carolina Darias que ha trabajado “codo con codo” con el ya ex ministro.

Posteriormente ambos ha protagonizado un rifirrafe por la negativa del gobierno socialista a aplazar las elecciones por motivos sanitarios. La decisión del gobierno no fue una decisión política fue sanitara, de hecho no fue del Govern, fue de todo el arco parlamentario, excepto de ustedes del PSC, es decir del PSOE; que vaya casualidad”, fue amparada por el TSJC. “Quizás sus jueces han convocado sus elecciones y los catalanes decidieran quien gana. No van convertir la Genralitat en el despacho de La Moncloa

Posteriormente, Rufián ha comparado la incidencia del virus en la actualidad en Cataluña con la de Galicia y País Vasco para volver a defender su aplazamiento. Sobre el efecto Illa le ha espetado “Es un yogurt que caduca o un desodorante” A lo que Sánchez ha acusado a ERC convertir el Parlamento en un mitin