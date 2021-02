Willy Bárcenas canta a su madre: “Es inútil llorar, mejor luchar a muerte”

A tres días del inicio del juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional contra su Luis Bárcenas y el ex gerente del partido, Cristóbal Páez, entre otros, por las obras de la reforma de la sede nacional de los ‘populares’ con dinero procedente de la presunta ‘caja B’ el hijo del ex tesorero y líder del grupo pop Taburete, Willy Bárcenas, le canta a su madre, Rosalía Iglesias.

Willy Bárcenas es el autor de la canción “Mamá”, que cierra su último disco publicado hoy y en el que canta frases como “es inútil llorar, mejor luchar a muerte”.

También coincide en el tiempo con el escrito que Bárcenas remitió esta semana a la Fiscalía Anticorrupción y que podría dar un vuelco al caso, en el que el extesorero afirma que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy destruyó los papeles en los que se había anotado todos los movimientos de esa caja “B” del partido “sin saber” que él conservaba una copia.

“Hoy te quiero pedir que escuches lo que tengo que escribir para ti”, comienza Willy Bárcenas cantando, para añadir “voy a tener que abrir la boca, me duele más, no asumo la derrota”. “Esta canción y este final no tocan, pero estaré, resistiré por ti que me diste la vida y me cuidaste en las noches rotas”, dice en su canción.

El hijo de Luis Bárcenas y líder del grupo musical Taburete, Guillermo Bárcenas tras comparecer ante el juez del caso Kitchen tras haber pedido personarse en la causa como perjudicado

Pidió personarse como perjudicado

El hijo de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias solicitó al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye la operación Kitchen, que aceptara su personación como perjudicado. Willy Bárcenas dio así el paso para ser acusación particular en la causa sobre el operativo parapolicial creado en el 2013 para espiar a sus padres, con el fin de recuperar documentos sensibles para el Partido Popular. Con motivo de dicha petición acudió el pasado 18 de diciembre ante el juez para declarar y también habría citado al extesorero del PP, en prisión por el caso Gürtel y que ya figura en esta causa como perjudicado.