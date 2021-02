El alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida ha relatado cómo ha sido el momento en el que ha coincido esta mañana con el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias en el AVE a Barcelona. Ambos iban a hacer campaña en Cataluña y cuando han llegado a la estación, Almeida ha asegurado que al vicepresidente le estaban esperando cinco coches oficiales: “El tipo que representa a la gente”. “Ahí estaban cinco coches oficiales esperándole. Y luego he pensado: ¡no seas injusto, viene con la niñera!”, lo que provocó las risas de los simpatizantes del partido. “Cuando uno viene con la niñera, pues necesita cinco coches oficiales esperándole”. También, destacó que “de lo de la niñera, lo único que me fastidia es que no sea niñero. Es un micromachismo y contra los micromachismos uno tiene que combatir, ha dicho.

