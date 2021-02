Moncloa desautoriza a Echenique y le pide “responsabilidad”

A las múltiples discrepancias que separan a los socios de coalición y que hacen que el pacto de Gobierno no pase por su mejor momento, se ha sumado en las últimas horas un nuevo punto de fricción a cuenta de los disturbios que se han producido en Madrid y Barcelona por las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel. El tuit que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, publicó en la noche de ayer, en el que jaleaba a los manifestantes ha contado hoy con el reproche del Gobierno, explicitado por varios ministros en público.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha criticado esta actitud y ha pedido que asuman la responsabilidad que lleva aparejada ostentar un cargo público. “Una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es alentar a estar en un situación en la que ayer vimos heridos y detenidos”, ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser.

Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol.



La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 17, 2021

Ante el posicionamiento de Echenique del lado de los violentos, Calvo ha considerado que quienes tienen un cargo público han de diferenciar entre su propio pensamiento y su responsabilidad publica, ya que en los cargos se está para todo el mundo y no sólo para los que te votan. “Eso es absolutamente inabarcable dentro de la responsabilidad de quienes tenemos cargos públicos”, ha sentenciado.

No ha sido el único recado que Calvo ha enviado a sus colegas de Gabinete, la vicepresidenta ha considerado una “incoherencia” que Podemos no vaya a apoyar la “ley Zerolo” y ha censurado las maniobras de sabotaje para intentar que otros partidos de la oposición tampoco lo hicieran. Unas maniobras de las que se enteró por su secretario de Estado. El reproche ha sido tal, que Calvo ha llegado a animar a sus socios a que reflexionen “por qué y para qué se está en política”. Aunque ha intentado normalizar la discrepancias entre ambos partidos, no ha querido dejar pasar la formas en las que estas se trasladan a la opinión pública. Una estrategia de crispación en la que Podemos vive desde hace meses instalado. “Eso no es transparencia; es añadir una carga a los ciudadanos”, ha calificado.

Ante el enconamiento concreto que se da en las leyes de Igualdad, Calvo ha confesado que habla habitualmente con la ministra Irene Montero y, de hecho, ha reconocido que hace dos semanas se reunieron para abordar el borrador de la ley LGTBI, conversaron sobre la ley trans, le dio su opinión y empezaron a trabajar. Pero frente a la divulgación de ese borrador por parte del Ministerio de Igualdad, ha explicado que esos borradores suelen ser tan solo documentos de trabajo internos.