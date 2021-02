Podemos avisa a Sánchez del “fracaso” de la coalición si no se toman “medidas valientes”

Los ánimos dentro del Gobierno continúan tenso y no aminorarán en el corto plazo. Un día después de que incluso el vicepresidente segundo elevara el tono contra el presidente del Gobierno y exigiera “no tensionar” el Gobierno a causa de las desavenencias en materia de vivienda, Unidas Podemos sigue abonando este discurso, aunque, reconocen que las “diferencias” pueden superarse con el diálogo.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha sido el encargado hoy de avisar a Sánchez -después de que ayer llegaran voces críticas con la utilidad del gobierno de coalición desde el grupo parlamentario- de que deben “normalizarse las diferencias” y ha apremiado al Gobierno a tomar “medidas valientes” y resolver las diferencias por medio del debate, porque, en el caso contrario el Ejecutivo “fracasará”.

Un discurso en el Congreso de los Diputados en el que el portavoz morado ha querido poner al presidente del Gobierno entre la espada y la pared: o entenderse en el Gobierno con Unidas Podemos y sus socios en la Cámara Baja, o dejar la alternativa en manos de los partidos de derecha. “Estoy seguro de que debatiendo por encima de nuestras diferencias conseguiremos llegar a acuerdos”, ha asegurado, para señalar que, el camino contrario es asomarse “al oscuro precipicio del odio y de la extrema derecha”.

Aún así, el dirigente morado ha querido escenificar una tregua, precisamente en los días en los que más se duda sobre la continuidad en el tiempo del Gobierno de coalición y ha refrendado que por encima de las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos “conseguiremos llegar a acuerdos”, aunque no ha evitado mostrar sus advertencias -tomar medidas valientes- para “evitar el fracaso de la coalición”. Ha advertido, además, de que no hay alternativa al gobierno de coalición porque “enfrente no hay nadie”, en referencia a PP, Cs y Vox.

No ha rehuido Echenique en debatir sobre aquellas diferencias más sensibles en la coalición, como en la regularización de inmigrantes y el mercado inmobiliario o energético, así como la ley trans o la ley del “sí es sí” y de hecho, ha asumido que “algunas de estas diferencias” no las podrán resolver en la legislatura, pero ha llamado a acudir al acuerdo de coalición y a resolverlas por medio del diálogo y “el debate democrático”. Según ha remarcado, el Gobierno no se juega “el futuro de la coalición” sino “de nuestro país”. Por ello ha llamado a naturalizar “las diferencias” y a “debatir y llegar a acuerdos”.

