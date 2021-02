Sánchez dice estar “satisfecho” con Podemos y ataca al PP en plena negociación del CGPJ

Pedro Sánchez ha vuelto hoy al Senado después de tres meses de ausencia para someterse a la sesión de control al Gobierno. Un rifirrafe con el principal partido de la oposición que ha utilizado para marcar perfil y dejar claro el estado de las relaciones con su socio de coalición y también con el PP, en plena negociación con los de Pablo Casado para desbloquear la renovación del CGPJ y el resto de órganos constitucionales pendientes.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado estar “satisfecho” con el funcionamiento del Gobierno de coalición, aunque reconociendo que les falta “experiencia” al tratarse del primero de la democracia. “Nos unen más cuestiones de las que nos separan”, ha señalado en pleno apogeo de las discrepancias en el seno del Consejo de Ministros, y en un momento en el que su relación con Iglesias no pasa por su mejor momento. Pendiente está por fijar una reunión entre ambos. El presidente ha señalado tres prioridades en su hoja de ruta de la coalición: la salud, el empleo y la protección social y ha reconocido que no tienen mayoría y que es necesario llegar a acuerdo tanto dentro del Gobierno como en el Parlamento para poder llevar a cabo las iniciativas.

En este punto, el presidente del Gobierno ha recordado sus continuas apelaciones a la unidad, al principal partido de la oposición. “Les hemos tendido la mano para que apoyen al Gobierno, para que no utilicen la pandemia en contra de los intereses de los españoles”. En este momento, Sánchez ha atacado duramente al PP acusándole de “difamar” y “entorpecer” y emplazándole a arrimar el hombro para “ayudar al país”. Retomando el argumento que ya expuso la semana pasada en el Congreso de los Diputados, el jefe del Ejecutivo pidió al PP que elija si quiere transitar “el camino de la moderación o el de la perdición”, un camino que asoció a ir de la mano de la ultraderecha. “Están a por uvas”, ha sentenciado.

Unas alianzas que desde el PSOE se anima a los populares a romper para recuperar el pulso que han perdido en las últimas citas electorales, “cosechando derrota tras derrota”. “Este Gobierno no es su adversario, no nos alegra que les vaya mal en Cataluña”, ha dicho Sánchez. Este tono duro con el PP se produce en un momento muy crítico de la negociación entre ambos actores para avanzar en la renovación del CGPJ. Ayer, los negociadores de Moncloa (Félix Bolaños) y el PP (Teodoro García Egea) se reunieron para intentar registrar avances. Sin embargo, desde el principal partido de la oposición se sigue vetando que haya nombres de Podemos en la terna de los vocales y en Moncloa no están dispuestos a excluir a sus socios de coalición.