Policías piden considerar las fiestas ilegales en domicilios como un delito contra la salud pública

El sindicato Jupol mayoritario en el consejo policial ha defendido la actuación de los agentes que intervinieron entrando en un domicilio el pasado día 21 de marzo en el que se estaba llevando a cabo una fiesta ilegal. Su portavoz, Pablo Pérez destaca que previamente los policías habían constatado, tras entrevistarse con los vecinos, que llevaban ya varias noches sin dormir. Jupol advierte de que la celebración de fiestas ilegales está generando un «incremento de los contagios» Covid. Ante esto, el sindicato mayoritario de la policía denuncia que los agentes están «desprotegidos» y por tanto “necesitan más herramientas para poder intervenir de una forma clara ante este tipo de fiestas” y consideran que hubiera sido más lógico dictaminar que “este tipo de fiestas constituyen un delito contra la salud pública” y así, “actuar de forma contundente sin ningún perjuicio o duda a nivel jurídico”.

En el caso concreto de la fiesta ilegal del pasado día 21, desde Jupol recuerdan que el juez ha dado la razón a los agentes rechazando el habeas corpus que solicitó uno de los que se encontraban en el interior de la vivienda. “Entendemos que un primer juez ha valorado la actuación que era conforme a derecho y entendemos que, en un principio, esa actuación está perfectamente acogida a la legislación vigente”.

Asimismo, advierten de que ateniéndose al resto de circunstancias que se han dado, la que se erigió como “portavoz”, podría incluso haber incurrido presuntamente en un delito de detención ilegal o incluso coacciones ya que alguno de los moradores que se encontraban dentro de la vivienda manifestaron su intención de salir y, según consta en el atestado, presuntamente esta persona se lo impidió.

Defensa del trabajo policial

Desde el SUP, su portavoz Carlos Morales indica que los efectivos policiales estaban perfectamente uniformados e identificados cuando intervinieron en la vivienda donde se celebraba una fiesta ilegal y “se desobedeció a los representantes de la Ley”. Desde el SUP acatan la decisión judicial que “da la razón a nuestros compañeros y apoyamos su actuación frente a los que buscan menoscabar el trabajo, siempre en circunstancias difíciles de los policías entregados a defender los derechos y la salud de la gran mayoría”.

Recuerdan que “la Justicia es clara: Los detenidos sabían que estaban infringiendo la Ley”, y por tanto, sabían que los policías pertenecían realmente al cuerpo de Policía Nacional, y sabían que tenían la obligación de identificarse a pesar de encontrarse en un domicilio (que por cierto no era el suyo, sino un apartamento turístico), subrayan. A pesar de todo, “decidieron continuar la fiesta y desobedecer de forma reiterada a los policías”.

SUP no solo analiza los argumentos jurídicos sino las circunstancias de los hechos y defienden que los agentes acuden a ese apartamento “turístico” (ya denunciado en ocasiones anteriores por los vecinos) respondiendo a las peticiones de ayuda de los ciudadanos, se entrevistan con los afectados y comprueban con creces que efectivamente la fiesta ilegal” no sólo alteraba la convivencia de los vecinos, sino que también suponía un peligro para la salud”. Igualmente, subrayan, se probaron todas las formas posibles para abrir la puerta del domicilio causando el mínimo daño. “Respaldamos el trabajo de nuestros compañeros, nos felicitamos del respaldo judicial a su actuación”.