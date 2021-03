Jordi Pujol Ferrusola no está conforme con la tasación judicial de 1,8 millones de euros de su colección de coches de lujo y ha pedido a la Audiencia Nacional que realice una nueva porque algunos de esos vehículos valen incluso más del triple del valor fijado.

Así lo ha comunicado su defensa al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del “caso Pujol”, en una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÖN en la que se queja de que si se lleva a cabo la venta en esos términos la subasta resultará “antieconómica” y “más perjudicial” que mantenerlos en depósito (por orden judicial están inmovilizados en una nave).

El instructor acordó su venta a través de subasta electrónica con una condición: que no se vendan “por un precio inferior al 100% de su valor a efectos de subasta”, pero Jordi Pujol Jr. advierte de que el valor de tasación fijado como umbral mínimo “es muy sensiblemente inferior a su valor de mercado” dado que esa tasación de 2018 fue “orientativa”.

El dinero recaudado, estipuló Pedraz, debe conservarse íntegramente a disposición del juzgado para hacer frente a posibles responsabilidades civiles a las que sea condenado Pujol Ferrusola, procesado como el resto de la familia por delitos de organización criminal, fraude fiscal, blanqueo y falsedad documental.

El más caro, 816.000 euros, vale 2,5 millones

Los precios de los nueve coches de lujo tasados (otros tres, un Porsche 356 B, un Seat 600 Abarth y un Porsche 911 S Targa, están pendiente de valoración aún) oscilan entre 14.400 y 816.000 euros según una tasación de 2018. Pero el primogénito del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol no está de acuerdo, pues argumenta que “son coches de colección y por su peculiar singularidad, su carácter único y escaso, ven aumentar su valor a lo largo del tiempo siempre y cuando se mantengan en condiciones óptimas”. Unos cuidados de los que según él no puede ocuparse al tener las cuentas bloqueadas, motivo por el que pidió a la Audiencia permiso para venderlos y evitar su pérdida de valor.

Del Lamborghini Miura (tasado en el precio más alto, 816.000 euros) asegura que se trata de un vehículo “muy escaso en el mundo”, hasta el punto de que no existe una sola oferta similar en España, por lo que su valor de mercado es “dos e incluso tres veces superior”. De hecho, lo fija en 2,5 millones de euros (según una de las ofertas de venta que acompaña). “Se trata de un vehículo tan excepcional que muchas veces las páginas de venta especializadas ni tan siquiera especifican su precio”.

En cuanto al Ferrari F-40 (valorado en 300.000 euros) mantiene igualmente que su valor real de mercado incluso tomando el valor más bajo “es más de cuatro veces superior”. Algo similar ocurre, dice, con el Mercedes-Benz SLR McLaren (62.725 euros), cuya tasación es “más de cuatro veces inferior a su auténtico valor”.

Tasaciones “sangrantes”

Del Mercedes –Benz 230 SL (tasado en 56.500 euros) dice que su precio real es “más del doble” y del Lotus Elan (14.400 euros) afirma que se trata también de un coche “muy escaso en el mercado y su precio es sensiblemente superior”

Sin embargo, la defensa de Jordi Pujol Jr. no cuestiona el valor de tasación del Ferrari 328 GTS (77.500 euros), del Ferrari Testarrosa (120.000 euros), del Jaguar E-Type 3.8 Roadster (148.000 euros) y del Lamborghini Diablo SV.

“Nos hemos limitado a señalar solo aquellas tasaciones más sangrantes”, recalcan sus abogados, que advierten que de venderse por los precios fijados se verá minorado “el valor de los bienes con los que, eventualmente, habrá de responder ante el Estado” Pujol Ferrusola si fuese condenado.

En total, el lote ya tasado incluye tres Ferrari, dos Porsche, otros tantos Lamborghini y Mercedes, un Jaguar y un Lotus. Se trata de un Ferrari Testarrosa tasado en 120.000 euros; un Lotus Elan (14.400 euros); un Lamborghini Miura (816.000 euros); un Ferrari F-40 (300.000 euros); un Mercedes –Benz 230 SL (tasado en 56.500 euros); un Lamborghini 132 SE (250.000 euros); un Ferrari 328 GTS (77.500 euros); un Jaguar E-Type 3.8 Roadster (148.000 euros) y un Mercedes-Benz SLR McLaren (62.725 euros).

Pujol Ferrusola -al igual que sus padres y hermanos- está procesado por ocultar supuestamente en Andorra el dinero procedente de presuntas actividades corruptas. De la Mata sostiene en su auto de procesamiento que “aprovechado su posición privilegiada” y su “ascendencia” en la vida política y económica catalana, acumularon un “patrimonio desmedido” entre 1992 y 2014 “directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”.