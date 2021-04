Pablo Iglesias se deshace en elogios hacia Yolanda Díaz y dice que conseguirá derogar la reforma laboral

La salida de Pablo Iglesias del Gobierno para presentarse como candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid fue un auténtico tsunami, solo comparable a su anuncio de no presentarse por tercera vez consecutiva a la secretaria general de su partido.

Desde entonces, el debate en torno a quién le sustituirá al frente de la formación le acecha en cada entrevista que concede. En plena precampaña electoral, ha acudido esta mañana a RNE donde ha destacado las virtudes y el talante del la vicepresidente tercera del Gobierno, Yolanda Díaz.

“Tiene un estilo que es diferente al mío y además debe ser diferente porque yo creo que en el liderazgo estatal de Unidas Podemos hacía falta un estilo diferente para una época diferente y un contexto distinto, pero creo que digo una obviedad si digo que Yolanda Díaz es una esperanza para millones de personas que la ven como la nueva Presidenta”, ha asegurado Iglesias.

Eso sí, ha advertido de que la titular de Trabajo todavía no ha decido sobre su futuro dentro de la formación morada. No en vano, la gallega no milita en el partido de Iglesias sino en el Partido Comunista. El candidato a la Comunidad de Madrid ha destacado su talante así como su trayectoria personal, recordando que es hija del que fuera jefa de CCOO en Galicia para subrayar, quizás, su lucha laboral. “Ese estilo de guante de seda y puño de hierro del que yo he aprendido mucho....Yolanda es más dura que yo negociando.

En las negociaciones es temible”; ha advertido para después asegurar con toda rotundidad que va a ser capaz de derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy. “El documento que yo firmé con Sánchez es explícito. Lo que se firma es ley, si no estaban de acuerdo, no haber firmado”, ha dicho.

En otro orden de cosas, Iglesias se ha referido al anuncio que ha hecho esta mañana el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, de que si gana las elecciones el próximo 4-M nombrará a Reyes Maroto como vicepresidenta económica.

El líder de Unidas Podemos le ha advertido “que no se puede vender la piel del oso antes de matarlo”, en clara alusión a que primero la izquierda tiene que ganar las elecciones y después negociar los asientos. “Entiendo que Ángel [Gabilondo] diga algunas cosas a ver si alguien de derechas le vota [...] Pero hay que ser modesto, porque va a haber un gobierno de coalición y vamos a tener que negociar”.

De hecho, se ha referido a la negativa del socialista a no subir los impuestos, tal y como ha asegurado en una entrevista con LA RAZÓN, y ha situado esta subida impositiva como línea roja al señalar que “es imposible imaginar un gobierno de coalición de izquierdas donde esté Unidas Podemos que no apueste por una fiscalidad justa y progresiva”.

Ha vuelto a repetir que se presenta a las elecciones porque “aspira” a ser Presidente y que en estos momentos no está pensando en conserjería.

Por otro lado, ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso al decir que “no ha estado gobernando pensando en los madrileños” y, ha añadido, que para el PP “la pandemia no era una desgracia, sino una oportunidad par hacer caer a un gobierno que no les gustaba”. Sobre su relación con el presidente Pedro Sánchez, ha asegurado que “hay tejida una relación de confianza y es importante. Discrepamos en cosa y ese canal se mantiene pero ha de ser discreto”,