Iglesias recurre al acuerdo de coalición en Moncloa para presentarse como garantía de un gobierno de izquierdas en Madrid

Unidas Podemos cree que es posible dar la vuelta al tablero electoral. El ex vicepresidente segundo del Gobierno y aspirante a liderar la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias fía esa posibilidad a que el próximo 4 de mayo acuda a votar el 70 por ciento de los madrileños que, asegura que son de izquierdas.

Desde la sede de su partido en Madrid, Iglesias ha presentado su programa electoral junto a los candidatos Isa Serra, Alejandra Jacinto, Agustín Moreno, Jesús Santos, Beatriz Gimeno, Carolina Alonso, Serigne Mbaye, Tito Morano, Paloma G. Villa, Lilith Vestrynge y Cecilio González.

Un ex vicepresidente con unas encuestas demoscópicas que apuntan al estancamiento de los morados en la Comunidad de Madrid ha apelado a su experiencia dentro del gobierno de coalición en Moncloa como mejor presentación para llamar a la movilización en las urnas para el próximo 4 de mayo. Según Iglesias, el contrato firmado entre PSOE Y Unidas Podemos es el mejor ejemplo y ha incidido en que “los programas electorales no son artefactos”, en referencia a que no son papel mojado, promesas sin cumplir. “Nosotros firmamos un contrato programático enormemente claro y de ahí no nos vamos a mover” ha advertido Iglesias para después asegurar que Unidas Podemos es “una opción política de garantía de que si estamos en el Gobierno el programa de izquierdas se cumple”.

Iglesias ha llamado a su partido a acabar con 25 años del PP en la Comunidad de Madrid que a su juicio han supuesto el “desmantelamiento de lo público” y ha defendido que su programa electoral aporta claridad en su intención de “hacer lo contrario que ha hecho la derecha en estos 25 años”. “Nuestro programa aporta una claridad en sus propuestas. Un evidencia con la que está de acuerdo todo el mundo es que si tuviéramos que sintetizar la política del PP en los últimos 25 años es un desmantelamiento de lo público que dice a la gente: consiga usted dinero suficiente para tener una sanidad, educación y transporte privado. Lo que hacen es trabajar para que haya un trasvase de recursos de lo público a la privado”, ha indicado.

Del mismo modo ha llamado al PP a “cumplir con la Constitución” en materia de fiscalidad. “A la derecha y a la ultraderecha les gustaría que la Constitución no fuese un texto para leer, sino un ladrillo para tirar a la estatua de Largo Caballero, pero tenemos la suerte de que se puede leer y que se tiene que aplicar contra la desigualdad en Madrid”,”, ha ironizado para después asegurar que la polarización entre barrios es la responsable de la desigualdad entre madrileños. En cuanto a promesas electorales, Iglesias ha asegurado que si gobierna, “sacará al PP de la desobediencia constitucional” en el terreno fiscal, al igual que bajará el impuesto del IRPF a los autónomos que meno ganan.

Fía su resultado al debate en Telemadrid

En cuanto a los resultados en las urnas, Iglesias ha fiado su resultado a la transición del debate político que tendrá lugar mañana en la televisión pública regional, Telemadrid. A su juicio, es el momento en el que empieza “otra campaña”, donde el votante podrá ver directamente sus propuestas. Creen que tras la noche del debate, la movilización del electorado cambiará y será entonces donde pueda vislumbrarse como posibilidad real un gobierno de coalición de izquierdas. Los morados confían en este formato como mejor pantalla para llegar al elector y son sabedores de que, en parte, su visibilidad se debe a los debates televisivos. “Mañana cambia todo”, ha insistido Iglesias, aprovechando también para cargar contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a la que –dice- no le gustan los debates porque “sabe que es donde puede perder las elecciones”.