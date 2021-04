El afán de la izquierda por acorralar a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en el debate electoral de este miércoles no tuvo éxito. Los madrileños se quedan con la foto de la moderación frente al caos que dibujaron el resto de rivales políticos. En un intento de trasladar la imagen en el ring político de un cuatro contra uno, finalmente Ayuso salió ganadora. Así lo refleja la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, en una encuesta rápida que testa la opinión de los ciudadanos sobre la actuación de los seis candidatos a presidentes de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. El 36,4 por ciento considera que fue la líder regional la que ganó el debate político. A pesar de que la sorpresa de la noche fue Edmundo Bal (Cs) por su tono moderado y propositivo en la discusión solo un 2,7% cree que fue quien mejor estuvo. Unos datos que tampoco favorecen al ex presidente del Gobierno, Pablo Iglesias, quien confía que tras el debate remontará en las encuestas que hoy le colocan como cuarta fuerza política. El líder de Unidas Podemos se mostraba confiado a enfrentarse a este tipo de formato en el que se encuentra especialmente cómodo normalmente, sin embargo, su constante marcaje y agresividad contra Ayuso provocó el efecto contrario al deseado. Sin embargo, no brilló tan solo un 6,4% cree que ganó.

El intento de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid de desestabilizar a Ayuso con una guerra frontal de cifras sobre la pandemia dejó en un segundo plano la ventana abierta para las propuestas electorales para el 4-M. Quizá esa es la razón por la que ninguno de los candidatos de izquierda ha convencido contundentemente a los electores. El 37,3 por ciento cree que la candidata más fiable fue Ayuso, mientras que Ángel Gabilondo persuadió al 15,7%. El discurso sanitario que enarboló Mónica García eclipsó a su rival principal, Pablo Iglesias. La líder de Más Madrid convenció al 14,6% y solo un 6% comulgó con el discurso de Iglesias. La candidata de Vox solo gustó al 7,1% y Edmundo Bal es, de nuevo, el peor parado con solo un 2,4% de apoyo.

Aunque todavía restan once días hasta la celebración de la jornada electoral, los madrileños –independientemente de la candidatura a la que voten– sí ven claro que el próximo 4 de mayo Isabel Díaz Ayuso repetirá como presidenta en la Puerta del Sol. Así lo refleja el 64,9%. Ninguna confianza, otra vez, en que sea el candidato de Cs presidente de la Comunidad. A la derecha, la candidata de Vox tampoco despierta entusiasmos, solo un 2,3% cree que podría ser la futura presidenta autonómica. Frente a estos datos, solo un 10,1% cree que tras 26 años de mandato popular en Madrid, el candidato socialista tendría opciones a gobernar la Comunidad. Estos datos dejan sin aire a un posible gobierno de izquierdas. De hecho, solo un 2,4% confía en que sea Pablo Iglesias el próximo presidente de la Comunidad, a pesar de que su partido fíe un futuro gobierno de izquierdas al revulsivo que creen que ha causado su candidatura en los barrios del Sur, a los que atribuye que, sí el 4-M salen a votar podrán derrocar al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Es superado incluso por la líder de Más Madrid, Mónica García (4,4%), a pesar de ser más desconocida que el ex vicepresidente.

Existe un convencimiento en los cuarteles generales de los principales partidos políticos de que los debates electorales sirven o bien para convencer al elector indeciso o para conseguir arañar votos de otras fuerzas políticas. Es el caso del PSOE, que hasta ahora se encontraba a la búsqueda del elector naranja tras las malas perspectivas que auguran las encuestas. Desde Unidas Podemos también confiaban en este formato como meta en su competición con Más Madrid, partido al que hoy las encuestas sitúan en la tercera plaza política. Sin embargo, tan solo un 4,1 por ciento del electorado ha cambiado su voto tras ver este miércoles el debate electoral. Sí ha servido, sin embargo a los ciudadanos para reafirmar su voto. Un 87% así lo refrenda.

Por último, existe división en cuanto a si en la Puerta del Sol debe gobernar un solo partido o cohabitar dos o más formaciones políticas. Un 47,9% preferiría que, tras el 4-M, o bien el bloque de izquierdas, o el de derechas, negocie un gobierno de coalición. Esta es la apuesta a la que fía Pablo Iglesias la supervivencia de su partido tras su experiencia a nivel nacional en Moncloa. Mientras que un 44,1 por ciento cree que debe gobernar un partido único en la Real Casa de Correos.